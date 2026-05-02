Dos enemigos acérrimos intercambian cuerpos, así que deben trabajar juntos para sobrevivir y salvar su hogar. En el proceso, aprenden a ser empáticos. Probablemente la trama te suene parecida a “Freaky Friday” (“Un viernes de locos” en Latinoamérica), pero los protagonistas de esta película de Netflix son muy diferentes. No obstante, al igual que en la comedia de 2003, esta historia cuenta con un momento emotivo y una clara enseñanza. ¿Sabes de cuál se trata?

Esta cinta de animación, fantasía, aventuras y comedia se estrenó en Netflix y en cines selectos el 1 de mayo de 2026. Y en poco tiempo se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Además, cuenta con las voces de Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado.

Se trata de “Swapped” (“Intercambiados” en español), que fue dirigida por Nathan Greno (“Enredados”) a partir del guion de John Whittington, Christian Magalhães y Robert Snow (“Patoaventuras”, “WondLa”). Mientras que John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg y Mary Ellen Bauder Andrews se desempeñan como productores.

Greno aseguró a Netflix que, “‘Swapped’ es una experiencia impredecible y emotiva, llena de humor, espectáculo y sentimiento. Nos inspiramos en documentales de naturaleza con actores reales, explorando la complejidad de un ecosistema salvaje para capturar algo que se siente vibrante y profundamente humano”.

En la película “Intercambiados”, Ollie es una criatura curiosa y traviesa, mientras que Ivy es un ave imponente (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “INTERCAMBIADOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Swapped” es “una comedia de amigos sobre una pequeña criatura del bosque y un ave majestuosa —dos enemigos acérrimos por naturaleza— que, de repente, intercambian sus cuerpos y se ven obligados a colaborar (poniéndose en el pelaje y las plumas del otro) para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas.”

“‘Swapped’ es una película de intercambio de cuerpos como ninguna otra que el público haya visto antes”, aseguró el director Nathan Greno a Tudum. “En este mundo, las criaturas del valle existen en un espectro entre plantas y animales, creando un ecosistema salvaje. En el centro de la película se encuentra la criatura más pequeña del valle, con la voz de Michael B. Jordan, quien de repente se ve intercambiado a un cuerpo completamente diferente y arrojado a un mundo inmenso e impredecible que pone su vida patas arriba y lo obliga a experimentar la vida desde una perspectiva totalmente distinta”.

¿CÓMO VER “INTERCAMBIADOS”?

“Intercambiados” está disponible en Netflix desde el 1 de mayo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película animada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SWAPPED”

REPARTO DE “INTERCAMBIADOS”

Michael B. Jordan le da voz a Ollie

Juno Temple le da voz a Ivy

Tracy Morgan le da voz a Boogle

Cedric the Entertainer le da voz a Caloo

Justina Machado le da voz a Calli

Ambika Mod le da voz a Violet

Lolly Adefope le da voz a Lily

Táta Vega le da voz a la abuela de Ollie.

Nate Torrence le da voz a Lodd

John Ratzenberger le da voz a Elder Javan