Tras conocer a Julián (Fernando Lindez), el viaje de Ry (Maia Reficco) a Mallorca se convierte en una oportunidad perfecta para vivir un inesperado romance que le permitan olvidarse de la enfermedad crónica que padece en “Sunrise: El último amanecer” (“The Last Sunrise” en su idioma original). No obstante, complicaciones con su salud y un secreto de su madre Isolde (Eva Longoria) podrían arruinar su prometedor verano. ¿Qué más se sabe sobre esta nueva película de Amazon Prime Video?

Este drama romántico gira en torno al crecimiento personal, los desafíos emocionales de la juventud, la búsqueda de independencia, el primer amor y la vulnerabilidad. Además cuenta con un elenco principal conformado por Maia Reficco, Fernando Lindez, Eva Longoria, Andrés Velencoso, Chloé Sweetlove y Sabrina Bartlett.

¿EN QUÉ SE BASA “THE LAST SUNRISE”?

La película “The Last Sunrise”, que fue dirigida por Carlson Young a partir del guion de Anna Klassen, está basada en la novela homónima de 2025 de Anna Todd, quien es autora superventas del New York Times de la saga “After”, la trilogía “Brightest Stars” y “The Spring Girls”.

Maia Reficco interpreta a Oriah "Ry" Pera y Eva Longoria interpreta a Isolde Pera en el drama romántico "Sunrise: El último amanecer" (Foto: Amazon Prime Video)

SINOPSIS DE “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Sunrise: El último amanecer” “sigue a Ry (Maia Reficco), una estudiante universitaria con una enfermedad crónica, durante una escapada de verano a Mallorca junto a su madre (Eva Longoria). Mientras se enamora inesperadamente de Julián (Fernando Lindez) y empieza a disfrutar del momento, el deterioro de su salud y unos secretos familiares largamente ocultos amenazan con echarlo todo a perder antes de que termine el verano.”

Por lo visto en el tráiler, la madre de Ry viaja a Mallorca para cerrar un negocio muy importante, así que la protagonista de la película de Amazon Prime Video tiene la libertad de conocer la ciudad sin la estricta vigilancia de Isolde. Gracias a eso, conoce a Julián, con quien vive un apasionado romance.

¿CÓMO VER “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”?

“Sunrise: El último amanecer” se estrenó el miércoles 26 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE LAST SUNRISE”

REPARTO DE “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”

Maia Reficco como Oriah “Ry” Pera

Fernando Lindez como Juliàn García

Eva Longoria como Isolde Pera

Andrés Velencoso como Mateo García

Chloé Sweetlove como Amara

Sabrina Bartlett como Prisha

Molly B. Thomas como Sofia

Razan Nassar como Chloe

Isabel Dornheim

Stephan Wiks

Alex Peracaula como Carlos

Ilia Andreev

Félix Maestro

Gerard Laracy

Oriah "Ry" Pera (Maia Reficco) y Juliàn García (Fernando Lindez) viven un inesperado romance en la película "Sunrise: El último amanecer" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE LAST SUNRISE”?

“Sunrise: El último amanecer”, que cuenta con Anna Todd, Jennifer Gibgot, Andrew Panay, Lena Roklin y Brian Pitt como productores, tiene una duración de 106 minutos, es decir, 1 hora y 46 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “SUNRISE: EL ÚLTIMO AMANECER”?

La fotografía principal de “The Last Sunrise”, producida por las compañías Luber Roklin Entertainment, Pitt Street Productions y Ethea Entertainment, tuvo lugar en Sa Fortaleza de Pollença, Mallorca, en agosto de 2025.