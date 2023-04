El tiempo transcurre y nuevos estrenos llegan a las diversas plataformas de streaming que existen en el mercado. Sin embargo, resulta complicado mantenerse al día con absolutamente todos los títulos que pueden lanzarse en Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV+, entre otros. Por ello, hemos seleccionado las mejores series y películas que llegarán durante la semana del 17 al 23 de abril.

En los días anteriores, les recomendamos títulos como “Un hombre de Florida”, “Queenmaker” o incluso la temporada 5 de “La maravillosa Señora Maisel”. Una colección de producciones de diferentes géneros y países.

En esta ocasión, presentamos telenovelas turcas, series de fantasía y suspenso, películas de acción y de nostalgia.

LAS MEJORES PELÍCULAS Y SERIES DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL EN STREAMING

1. “Más hermosa que tú” (Divinity)

Fecha de estreno: lunes 17 de abril de 2023

Una nueva novela turca llega a Divinity el lunes 17. Se trata de “Más hermosa que tú” (“Senden Daha Güzel” en su idioma original), programa protagonizado por Cemre Baysel y Burak Çelik. La comedia romántica gira en torno a Efsun, una dermatóloga que de joven fue abandonada por su madre. Años después, la mujer busca reconectar con ella porque está enferma y la deja a cargo de la prestigiosa clínica estética que había fundado. Es en ese lugar donde conoce a Kaan, un arrogante cirujano plástico que es cínico en el amor.

2. “The Mandalorian” Final de la temporada 3 (Disney+)

Fecha de estreno: miércoles 19 de abril de 2023

La temporada 3 de “The Mandalorian” llegará a su final el miércoles 19 de abril y los guerreros con armaduras beskar deberán enfrentarse al Imperio una vez más. En el penúltimo episodio, se vio que Moff Gideon había sido rescatado por los remanentes del Imperio y el Consejo en la Sombra. Además, le tendieron una trampa a Bo-Katan y el resto de mandalorianos, por lo que una gran batalla final es inminente ¿Podrán derrotar a las fuerzas oscuras y reconstruir Mandalore?

3. “Pálpito” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 19 de abril de 2023

Después de la intensa primera temporada de “Palpito”, Camilla deberá tener más cuidado de lo que pensaba, pues su exesposo Zacarías sabe que está viva. Ella había fingido su muerte para poder desaparecer de su vida y rehacerla con Simón, pero ahora deberán enfrentarse a él.

4. “Power Rangers: Ayer, hoy y siempre” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 19 de abril de 2023

“Power Rangers: Ayer, hoy y siempre” (“Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always”) es la esperada película que trae de regreso al reparto original de los superhéroes de colores. Deberán combatir contra Robo Rita para vengar la muerte de Trini Kwan, la Ranger Amarilla de la primera generación.

5. “The Diplomat” (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 20 de abril de 2023

“The Diplomat” es una serie protagonizada por Keri Russell, quien da vida a Kate Wyler, la nueva embajadora de los Estados Unidos en Reino Unido. Además de sufrir del síndrome del impostor (pues no piensa que esté calificada para el puesto), la presión aumenta cuando debe apaciguar una crisis internacional. No solo eso, sino que también debe lidiar con su esposo, quien ha sido embajador en el pasado y no puede evitar inmiscuirse.

6. “Bienvenidos a Edén” Temporada 2 (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 21 de abril de 2023

“Bienvenidos a Edén” regresa con una segunda temporada para continuar con la historia de los jóvenes atrapados en la isla que pensaron era un paraíso. En el último episodio de la entrega anterior, Zoa no logró escapar y Ulises tuvo que morir para que ella no sea atrapada. Además, su hermana fue invitada a la nueva fiesta para reclutar a dos integrantes más. Astrid se cree triunfante, pero la rebelión planea dar un nuevo golpe.

7. “Dead Ringers” (Prime Video)

Fecha de estreno: viernes 21 de abril de 2023

“Dead Ringers” es una serie que se basa en la película de David Cronenberg de 1988. En esta ocasión, Rachel Weisz interpreta el doble papel de Elliot y Beverly Mantle, unas gemelas que experimentan con la medicina y los límites éticos. Además, ella lo comparten todo, incluso los amantes, hasta que una quiera algo diferente.

8. “Drops of God” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 21 de abril de 2023

Después de la muerte de Alexandre Léger, una reconocida figura en el mundo del vino, se debe designar a quien va a heredar su gigantesca colección valorada en millones de dólares. Su hija Camille es la opción más lógica, pero para reclamarla, deberá competir con el mejor estudiante de su padre, el enólogo Issei Tomine en una batalla de aromas y sabores. “Drops of God” es una nueva serie de Apple TV+.

9. “Ghosted” (Apple TV+)

Fecha de estreno: viernes 21 de abril de 2023

Cuando alguien no te responde un mensaje, quizás es porque no quiere ser encontrado. Eso le debieron haber dicho al personaje de Chris Evans, quien vuelve a trabajar con Ana de Armas en una película. “Ghosted” gira en torno a un granjero estadounidense que conoce a la chica de sus sueños y, después de un día de conocerla, decide viajar a Londres a encontrarla, pues no le respondía los mensajes. Pronto se dará cuenta que ella no era quien pensaba y ahora su vida correrá peligro.

10. “Somebody Somewhere” Temporada 2 (HBO Max)

Fecha de estreno: domingo 23 de abril de 2023

En la primera entrega de “Somebody Somewhere”, Sam tuvo que lidiar con la muerte de su hermana. En la temporada 2, ahora se encuentra en una cómoda rutina con Joel, conviviendo juntos, pero de una manera completamente platónica, sin pensar que pronto cambiará todo.