A pesar del final de “Stranger Things”, el universo creado por Matt y Ross Duffer continúa en expansión. Los principales personajes, Eleven/Jane Hopper, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Dustin Henderson y Max Mayfield, regresan para nuevas aventuras, pero esta vez en versión animada. En la nueva serie de Netflix, los protagonistas deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad. ¿Cuándo se estrenará “Stranger Things: Relatos del 85” (“Stranger Things: Tales from ’85”, en idioma original)? ¿Quiénes conforman el reparto?

Tal como se menciona en Tudum, la idea para la serie surgió cuando los hermanos Duffer estaban barajando otras ideas para el universo de Hawkins. “Cuando empezamos a hablar de si había algo más que quisiéramos hacer con ‘Stranger Things’, esta fue una de nuestras primeras ideas”, indicó Ross Duffer.

“Con la animación no hay límites”, aseguró Ross. “Eric y su equipo pueden dar rienda suelta a su creatividad… y lo han hecho”. Por su parte, el showrunner Eric Robles (“Glitch Techs”, “Fanboy & Chum Chum”) prometió que la nueva serie captura “la magia de Hawkins de una manera nueva (...) Preparen sus linternas, preparen sus mochilas porque va a ser increíble”.

Benjamin Plessala es el encargado de darle voz a Will en la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Stranger Things: Relatos del 85”, “estamos en 1985, es un invierno gélido en Hawkins, y nuestros héroes están a punto de embarcarse en un viaje épico donde ”los personajes originales deben luchar contra nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su ciudad”.

Por lo visto en el tráiler, aunque el portal al Mundo del Revés está cerrado, unas extrañas criaturas deambulan por Hawkins, así que los jóvenes héroes deben dejar su rutina normal de juegos de Calabozos y Dragones, y darse prisa para resolver este misterio y salvar la ciudad.

¿CÓMO VER “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

“Stranger Things: Relatos del 85” se estrenará el jueves 23 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la serie animada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “STRANGER THINGS: TALES FROM ’85”

REPARTO DE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”

Brett Gipson le da voz a Jim Hopper

Luca Diaz le da voz a Mike Wheeler

Brooklyn Davey Norstedt le da voz a Eleven / Jane Hopper

Braxton Quinney le da voz a Dustin Henderson

Elisha Williams le da voz a Lucas Sinclair

Ben Plessala le da voz a Will Byers

Jolie Hoang-Rappaport le da voz a Max Mayfield

Odessa A’zion

Janeane Garofalo

Lou Diamond Phillips

Eleven (Brooklyn Davey Norstedt), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney) y el resto de protagonistas de la serie animada "Stranger Things: Relatos del 85" deben enfrentar a nuevos monstruos (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85”?

“Stranger Things: Relatos del 85”, que cuenta con Matt Duffer, Ross Duffer, Eric Robles, Shawn Levy y Dan Cohen como productores ejecutivos, tiene 10 episodios.