¿Alguna vez soñaste que estabas en una situación peligrosa y alguien te perseguía, pero no podías escapar porque tu cuerpo se paralizó por completo? Así es “No te muevas” (“Don’t Move”, en inglés), el filme de terror e intriga que te hará sentir en todo momento la tensión que vive el personaje principal, quien debe luchar por su vida, mientras sus signos vitales poco a poco dejen de funcionar. ¿De qué trata la película y cómo verla? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes te comentamos que la historia está dirigida por Brian Netto y Adam Schindler, y producida por Sam Raimi, quien la calificó de electrizante y sorprendentemente emotiva. “Leer el guion en sí mismo fue como pasar páginas sin parar. Es una experiencia conmovedora, especialmente para una película de suspenso”, precisó a Tudum.

"No te muevas" es una película de aproximadamente 85 minutos. Te mantendrá pegada a la pantalla (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “NO TE MUEVAS”

“No te muevas” sigue a Iris, una mujer que sufrió una trágica pérdida y que en su afán de encontrar consuelo se interna en lo profundo del bosque; sin embargo, en su camino conoce a un extraño sujeto que le inyecta un agente paralizante, el cual afectará todos sus movimientos y, al cabo de 20 minutos, hará que su cuerpo deje de responder y su lucha por sobrevivir comience.

A medida que la dosis sea apodere de su organismo, ella debe huir, esconderse y batallar, mientras dicho agente se apodera gradualmente de su cuerpo. La tensión aumenta cuando siente que el individuo que le puso ese medicamento la persigue.

La premisa misma de la película planteó un desafío para los realizadores. “El guion exigía a nuestro actor que se quedara quieto durante muchos minutos de la película, y yo tenía miedo. Me preocupaba que el público se pusiera nervioso, pero los directores lo manejaron tan bien que la película se vuelve cada vez más intrigante”, señaló Sam Raimi.

Iris ya no puede caminar en "No te muevas" (Foto: Capstone Studios / Hammerstone Studios)

¿QUÉ VEMOS EN EL TRÁILER DE “DON’T MOVE”?

En el tráiler de un minuto con 40 segundos, lo primero que vemos en “Don’t Move” es una mujer que con las justas puede respirar y se arrastra por el bosque. Se trata de Iris a quien le preguntan: “¿Ya empezaste a sentir algo?”, a lo que ella contesta: “¿Qué me hiciste?”. De inmediato le mencionan: “Es un relajante especial para facilitarnos todo el proceso”.

De esta forma, le explican todo lo que pasará en su organismo, algo que deja sin aliento a todos: “Tendrás unos 20 minutos antes de quedar paralizada. En el minuto uno, tu motricidad empezará a fallar; en el minuto 10, tus piernas te van a hormiguear; a los 15 minutos, tus piernas ya no van a responder; en el minuto 18, respirar será más difícil; y justo antes de que te paralices, tu voz…”.

De inmediato se ve en la pantalla las frases: “No puedes gritar, no puedes luchar, no puedes correr. ¡Se acabó el tiempo! No te muevas”.

¿DE QUÉ MANERA VER “NO TE MUEVAS”?

La película “No te muevas” estará disponible en la plataforma de Netflix desde el 25 de octubre de 2024. Para poder disfrutar de este filme, solamente deberás tener una suscripción a la plataforma de streaming.

EL RETO DE INTERPRETAR EL PAPEL PROTAGÓNICO

A raíz de que el papel protagónico pasa la mayor parte del tiempo perdiendo sus movimientos y fuerzas hasta quedar paralizado, Kelsey Asbille tuvo que apelar a emociones oscuras y difíciles, pues tuvo que interpretar a Iris sin usar su lenguaje corporal.

“Realmente tuve que depender mucho de [Netto y Schindler], especialmente en lo que respecta a la parálisis y lo que se traduce en la pantalla frente a lo que no. El guion describe las etapas de la parálisis, pero hay una experiencia emocional y una lucha interna que tienes que transmitir, y estás muy limitada físicamente. Ese fue el desafío y fue divertido resolverlo juntos”, indicó la actriz.