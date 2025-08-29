“Bugonia” es la nueva película de ciencia ficción y comedia que llega a la pantalla grande, que tiene como protagonista a Emma Stone, quien vuelve a trabajar de la mano con el director Yorgos Lanthimos, con el que hizo “Pobres criaturas” (2024) y “Kinds of Kindness” (2024). A continuación, todo lo que debes saber sobre el filme.

En "Bugonia", Stone interpreta a una exitosa ejecutiva (Foto: Square Peg / CJ ENM / Fruit Tree / Element Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “BUGONIA”?

“Bugonia” sigue a dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones que deciden secuestrar a una alta ejecutiva de una empresa porque están convencidos de que es una alienígena que intenta destruir la Tierra.

Una vez que la tienen retenida, ellos quieren que se contacte con su planeta para que no siga causando daño; sin embargo, las cosas por momentos se salen de control, ya que al ser una persona reconocida, empieza una intensa búsqueda. ¿Logrará escapar de sus captores?

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BUGONIA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BUGONIA”?

“Bugonia” está programada para llegar a las salas de cine de Estados Unidos el próximo 31 de octubre de 2025. Se sabe que en México su estreno será el 13 de noviembre. Cabe mencionar que el filme compite por el León de Oro en el Festival de Venecia, precisa Sensacine.

ES UN REMAKE DE UNA PELÍCULA COREANA

La película “Bugonia” es un remake de la cinta coreana “Salvar el planeta Tierra”, de 2003, de Jang Jun-hwan, quien la escribió y dirigió. Se trata de un filme de ciencia ficción psicológico y comedia oscura absurdista.

¿QUIÉNES ACTÚAN EN “BUGONIA”?

Emma Stone como Michelle, directora ejecutiva de una gran empresa farmacéutica

Jesse Plemons como Teddy, un apicultor conspirador que secuestra a la protagonista

Aidan Delbis como otro de los secuetradores

Alicia Silverstone como La madre de Teddy

Los captores de Michelle en "Bugonia" (Foto: Square Peg / CJ ENM / Fruit Tree / Element Pictures)

EL LOOK RADICAL DE EMMA STONE

En “Bugonia”, Emma Stone sorprende con un look radical, pues en el transcurso de la película se deshace totalmente de su cabellera; es decir, luce calva.

Aunque ella no tiene cabello, igual luce espectacular, tal como se le puede ver en el tráiler del filme que es producido por Ari Aster y con Alicia Silverstone, quien también aparece en el elenco.