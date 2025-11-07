El famoso cantante y ganador de múltiples premios Grammy, Ed Sheeran, es el protagonista de un ambicioso proyecto del director ganador del premio Emmy, Philip Barantini, Fulwell Entertainment y el productor ganador del premio Emmy, Ben Winston. Se trata de “Sin cortes con Ed Sheeran” (“One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience” en su idioma original), un especial de Netflix que sin duda los fanáticos del intérprete disfrutarán.

Este viaje por la bulliciosa ciudad de Nueva York se realiza en una sola toma e incluye desde actuaciones improvisadas en la calle o en el metro hasta interacciones cercanas con fans y transeúntes.

Philip Barantini trabajó anteriormente la misma técnica de rodaje en la serie ganadora del premio Emmy, “Adolescence”. Y la replica mientras Ed Sheeran conquista las calles de Nueva York con sus grandes éxitos.

Philip Barantini es el director del especial musical "Sin cortes con Ed Sheeran" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “SIN CORTES CON ED SHEERAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience” “sigue a Ed Sheeran en tiempo real durante una tarde en la ciudad de Nueva York, mientras el ícono mundial de la música actúa y se mueve por la ciudad en una sola toma continua. Sin repeticiones, sin cortes: solo una toma continua que captura una experiencia musical inmersiva e innovadora en la icónica ciudad.”

Por lo que he visto en el tráiler, el intérprete de exitosos temas como “Perfect”, “Photograph” y “Thinking Out Loud” recorre las calles de la Gran Manzana y tiene divertidas interacciones con sus fanáticos y transeúntes desprevenidos.

¿CÓMO VER “SIN CORTES CON ED SHEERAN”?

“One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience” se estrenará el viernes 21 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver esta producción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “ONE SHOT WITH ED SHEERAN: A MUSIC EXPERIENCE”

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “SIN CORTES CON ED SHEERAN”?

El avance “Sin cortes con Ed Sheeran” revela que el equipo liderado por Philip Barantini sigue a la superestrella mundial por una hora mientras vive divertidas anécdotas en Nueva York.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “SIN CORTES CON ED SHEERAN”?

“One Shot with Ed Sheeran: A Music Experience”, producida por Fulwell Entertainment, se grabó en las calles de Nueva York en una sola toma.