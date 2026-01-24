“Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. El drama deportivo logró cautivar a los fanáticos del romance con la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), quien de debe fingir un romance con Brayden Elliott (Cale Ambrozic) para intentar salvar el legado de su familia en el mundo del patinaje artístico. Aunque la mentira parece convertirse en realidad, Adriana aún no olvida a Freddie O’Connell (Olly Atkins), su antigua pareja y primer amor.

La serie basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli también muestra los esfuerzos y errores de Will Russo (Harmon Walsh) mientras lidia con los problemas económicos, el duelo por la muerte de su esposa y los conflictos con sus hija, Elise (Alexandra Beaton), Adriana y Maria (Alice Malakhov).

Si ya viste los ocho episodios de “Bailando sobre”, dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall a partir del guion de Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, Netflix tiene otras series que mezclan el deporte con el romance.

¿CUÁLES SON LAS SERIES QUE DEBES VER DESPUÉS DE “BAILANDO SOBRE HIELO”?

1. Spinning Out

Protagonizada por Kaya Scodelario, “Spinning Out” es una serie dramática creada por Samantha Stratton y que narra la historia de Kat Baker, una patinadora artística cuyos sueños de competir en los Juegos Olímpicos se ven truncados tras sufrir una grave lesión. Pero recibe la oportunidad de reiniciar su carrera como patinadora con Justin (Evan Roderick) en pareja mientras oculta el historial de enfermedades mentales de su familia.

Sinopsis: “Una patinadora olímpica busca el equilibrio entre el amor, la familia y la salud mental mientras el sueño de ganar marca sus pasos.”

Kaya Scodelario interpreta a Kat Baker y Evan Roderick interpreta a Justin Davis en "Spinning Out", serie creada por Samantha Stratton (Foto: Netflix)

2. Sobre hielo

“Sobre hielo” es un drama adolescente protagonizado por Grace Beedie y Dakota Benjamin Taylor, quien dan vida a los atléticos gemelos MacBentley: Kayla es patinadora artística y Mac es jugador de hockey sobre hielo. Cuando a Mac le ofrecen un puesto en una prestigiosa academia de hockey, toda la familia se muda de Canadá a Inglaterra, un cambio que obliga a Kayla a dejarlo todo atrás.

Sinopsis: “Una adolescente con un don para el patinaje artístico se ve obligada a dejar todo de lado cuando su hermano consigue un lugar en una prestigiosa academia de hockey.”

Grace Beedie y Dakota Benjamin Taylor son los protagonistas de la serie "Sobre hielo", que tiene 10 episodios (Foto: Netflix)

3. Olympo

Creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, “Olympo” es una serie española de Netflix que narra la historia de un grupo de atletas en el Centro de Alto Rendimiento ‘Pirineos’. Cuando Nuria Bórgues (María Romanillos) supera la marca de Amaia Olaberria (Clara Galle), la perfeccionista capitana del equipo de natación sincronizada, y sufre un colapso se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de manera inexplicable y se propone descubrir la razón.

Sinopsis: “Tras el desmayo de una nadadora en un centro deportivo de alto rendimiento, Amaia investiga hasta dónde están dispuestos a llegar sus compañeros por su ambición deportiva.”

Clara Galle interpreta a Amaia Olaberria, la protagonista de la serie española "Olympo", que tiene ocho episodios (Foto: Netflix)

4. Surviving Summer

Aunque se desarrolla en un ambiente diferente a “Bailando sobre hielo”, “Surviving Summer” es un drama adolescente australiano que se centra en la rebelde Summer Torres, quien tras ser expulsada de su escuela secundaria en Brooklyn, se muda con la familia de una vieja amiga de su madre y se une a un grupo de surfistas competitivos.

Sinopsis: “Expulsada de la escuela y exiliada a Australia, una rebelde adolescente de Nueva York causa revuelo en el círculo íntimo de un joven surfista y siembra el caos a su paso.”

5. Club de buceo

Creada por Steve Jaggi, “Club de buceo”, es una serie protagonizada por Miah Madden, Georgia-May Davis y Aubri Ibra. Este drama narra la historia de un grupo de jóvenes buceadores que buscan a su mejor amiga, que desapareció en una tormenta.

Sinopsis: “En las costas de Cape Mercy, un hábil grupo de buzos adolescentes investiga una serie de secretos y señales luego de la misteriosa desaparición de una de sus miembros.”