Shoji Morimoto es un japonés fue a la universidad, tiene un posgrado y una familia. No obstante, no era feliz del todo con dicho estilo de vida, pues sentía que no disfrutaba su trabajo. Es así que decidió iniciar su propio negocio, basado en “alquilarse” para no hacer nada.

Morimoto lanzó su servicio y mediante Twitter lo contratan personas que quieren sentir compañía humana en cualquier momento.

Desde que arrancó su negocio el 3 de junio de 2018, Morimoto acumula ya casi 270,000 seguidores en Twitter, la principal plataforma en que publicita sus servicios.

“Estoy allí y no hago nada más que comer, beber y dar respuestas simples”, comenta Morimoto a BBC Mundo.

El japonés de 39 años señala que muchos clientes quieren que lo acompañen a lugares a pasear o a vivir experiencias que ellos no quieren pasar con familia o amigos.

Además, escuchar los problemas de una persona o comer a su lado son algunas de las tareas que está acostumbrado a realizar.

También lo contratan personas que necesitan no sentirse solos en momentos difíciles. “Me cuentan algo difícil de contar a su familia o amigos y lo contratan para que lo escuches”, añade.

Además, Shoji cuenta que también lo han contratado para protagonizar una emotiva despedida de película en estaciones de trenes o aeropuertos.

¿Cuánto gana Shoji Morimoto?

Morimoto llega a cobrar 100,000 yenes o US$ 75 por acompañar y el cliente debe hacerse responsable de cualquier gasto adicional.

Al día, puede llegar a agendar entre una a tres solicitudes. Él señala que vive muy bien gracias a su negocio y en todo un año obtiene, por lo menos, US$ 65,568.

“Creo que la soledad es uno de los motivos por el que me contratan, pero no es la única razón. Muchas solicitudes provienen de personas con dificultades para relacionarse con otros”, concluye.

