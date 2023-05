MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, no solo se dedica a crear divertidos videos de diversas aventuras, sino que tiene la costumbre de ayudar a muchas personas. La última sorpresa del influencer ha sido que compró varias casas en un vecindario para su familia y empleados.

La personalidad de Internet tiene tan solo 25 años, pero ha logrado un éxito increíble. En su canal de YouTube principal, tiene más de 151 millones de seguidores. También cuenta con algunos alternativos donde se concentra en el gaming (jugar videojuegos en computadora) y reacciones a videos.

Adicionalmente, mucho de su contenido consiste en trabajos filantrópicos a diversas personas en necesidad. Por ejemplo, tiene videos donde ayuda a personas sordas o ciegas. El pasado 7 de mayo incluso compartió que sorteará 50 mil dólares para repartirlos entre cinco de sus seguidores.

Pese a la cantidad de dinero que gana, vive como cualquier otro estadounidense e incluso intenta reconectar con sus raíces. Por ello, ha ido comprando las casas de su viejo vecindario.

¿CUÁNTO COSTARON LAS CASAS QUE COMPRÓ MRBEAST EN SU VECINDARIO?

MrBeast está en proceso de comprar todas las casas del vecindario de su niñez en Greenville, Carolina del Norte. De acuerdo a un reporte de The Post, en el 2018, el youtuber habría empezado comprando la casa donde vivió, por la que pagó 320 mil dólares. Se trata de un suburbio promedio que no se caracteriza por tener algún lujo en particular.

MrBeast sortea dinero en efectivo a sus seguidores y ahora repartirá 50 mil dólares a cinco seguidores (Foto: MrBeast / Instagram)

Posteriormente, compró las casas colindantes conforme fueron puestas a la venta, llegando a comprar cinco de ellas. Esto no sería para hacer negocio y venderlas cuando su precio suba, sino para que sus familiares y trabajadores puedan vivir en ellas. Como si fuera poco, pagó más de lo que habrían estado valorizadas en el mercado.

En la calle de su infancia, había otras viviendas que no estaban a la venta, por lo que se compraron fuera del mercado. Según el medio citado, habría pagado un total de 1.45 millones por tres de esas casas.

¿CÓMO ES LA CASA DE MR BEAST?

La casa de MrBeast es como la de cualquier ciudadano promedio, pese a que el influencer maneja más de 54 millones de patrimonio.

Como mencionamos anteriormente, pagó 320 mil dólares por la vivienda, la cual consiste en 914 metros cuadrados distribuidos en dos pisos.

Tiene un total de cuatro dormitorios y cuatro baños. La habitación principal tiene un baño privado con doble tocador, una ducha y, como para relajarse al final del día, una bañera de hidromasaje.