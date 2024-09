“Selling Sunset” regresa con su octava temporada y por supuesto, promete más drama y nuevas agentes. En los nuevos once episodios que se estrenan el 6 de septiembre de 2024, el mercado inmobiliario de lujo está en crisis, pero no detiene a The Oppenheim Group, que se propone derrotar a la competencia de la mano de sus selectos y experimentados agentes. ¿Quiénes regresan y quiénes se unen a la nueva entrega del reality de Netflix creado por Adam DiVello?

Chrishell Stause, Mary Fitzgerald, Emma Hernan, Amanza Smith, Chelsea Lazkani, Bre Tiesi y Nicole Young están de vuelta y trabajando bajo la atenta mirada de los jefes Jason y Brett Oppenheim. No obstante, algunas caras nuevas, incluida la agente Alanna Gold, quieren causar un impacto en el Grupo O. ¿Qué estarán dispuestas a hacer?

LOS AGENTES QUE REGRESAN EN LA TEMPORADA 8 DE “SELLING SUNSET”

1. Brett y Jason Oppenheim

Brett y Jason Oppenheim, los jefes y fundadores de The Oppenheim Group, también participan en la octava temporada de “Selling Sunset”, donde supervisan el trabajo de su equipo que cuenta con nuevas incorporaciones. Ellos dirigen la principal corredora en el área de Hollywood Hills y Sunset Strip que también tiene negocios en Beverly Hills, West Hollywood, Bel Air y Malibú.

Jason y Brett Oppenheim, los jefes y fundadores de The Oppenheim Group, regresan en la octava temporada de "Selling Sunset" (Foto: Netflix)

2. Chrishell Stause

Chrishell Stause es una de las principales inmobiliarias del Grupo O. “Definitivamente dudé en volver a sumergirme en el drama, pero también me alegré de estar juntos nuevamente y cambiar las cosas”, confesó a Tudum. “Comencé esta temporada en un buen lugar con la mayoría de los agentes, con siempre una excepción, y la dinámica ciertamente ha cambiado. Oren por nosotros”.

Chrishell Stause vuelve como agente inmobiliaria principal en la octava temporada de "Selling Sunset" (Foto: Netflix)

3. Mary Fitzgerald

Mary Fitzgerald, aunque es considerada como la pacificadora entre los agentes, admitió que la octava temporada es “probablemente la más dramática con otros miembros del elenco”. Sobre todo, por un enfrentamiento con Chelsea y las tensiones con Emma. “No estaba nerviosa en absoluto, pero odio la confrontación y sabía que estaba destinada a suceder en algún momento”, señaló. “Siempre dudo en estar cerca del drama, pero me sentí irrespetada, así que estaba dispuesta a abordarlo de frente”.

Mary Fitzgerald regresa en la octava temporada de "Selling Sunset" y agrega drama al reality (Foto: Netflix)

4. Emma Hernán

Emma Hernán es una agente inmobiliaria y exmodelo de Sports Illustrated. La rival de Christine se unió al Grupo Oppenheim en la cuarta temporada de “Selling Sunset”. Como adelantó Mary Fitzgerald, en los nuevos episodios se produce tensión entre ellas.

Chrishell Stause y Emma Hernán en la octava temporada del reality "Selling Sunset" (Foto: Netflix)

5. Amanza Smith

Amanza Smith es una agente inmobiliaria y diseñadora de interiores que se incorporó al Grupo Oppenheim en la segunda temporada del reality de Netflix y regresa en la octava entrega para aportar más drama.

la agente inmobiliaria Amanza Smith regresa en la octava temporada del reality "Selling Sunset" (Foto: Netflix)

Estos son los agentes inmobiliarios que también participan en la temporada 3 de “Selling Sunset”:

Chelsea Lazkani

Bre Tiesi

Nicole joven

Alanna Gold

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 8 DE “SELLING SUNSET”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la octava temporada de “Selling Sunset”, “con el mercado inmobiliario de lujo en crisis, The Oppenheim Group nunca ha estado más decidido a superar a la competencia y hacer sonar la campana. Pero para mantenerse en la cima, los agentes experimentados tienen que enfrentar desafíos tanto profesionales como personales, ya que los chismes en la oficina corren desenfrenados, los matrimonios penden de un hilo y los nuevos agentes se ponen nerviosos”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 8 DE “SELLING SUNSET”?

La octava temporada de “Selling Sunset” se estrenará el viernes 6 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del reality solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.