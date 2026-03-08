Si eres uno de los miles de colombianos en Estados Unidos y quieres saber tanto los horarios y lugares para votar este 8 de marzo en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026, aún puedes hacer valer tu voz y participar desde tanto en el país norteamericano como el exterior. En esta guía encontrarás información clave sobre consulados, puntos habilitados y requisitos básicos para votar. Además, te contamos qué documentos necesitas y cómo ubicar tu puesto de votación más cercano. ¡Prepárate para ejercer tu derecho y no dejar pasar esta jornada decisiva para el futuro de Colombia!

Para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 en Estados Unidos, los consulados colombianos habilitaron horarios especiales de votación del 8 de marzo. Los colombianos en EE. UU. podrán votar en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston y otras sedes consulares autorizadas. Es clave revisar el horario oficial de cada consulado y confirmar si tu cédula está inscrita en el puesto correspondiente. Recuerda que solo podrás votar con tu cédula de ciudadanía colombiana vigente, no se acepta pasaporte. Consulta con anticipación la página del consulado de Colombia en Estados Unidos para evitar contratiempos el día de la jornada.

Si buscas dónde votar en Estados Unidos este 8 de marzo, verifica tu puesto en el censo electoral de colombianos en el exterior. Muchos colombianos residentes en EE. UU. tienen dudas sobre los lugares para votar, las mesas habilitadas y los horarios continuos de atención. Revisa los listados oficiales de puntos de votación en consulados, sedes alternas y centros comunitarios autorizados. Votar desde el exterior en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 es una forma directa de participar y apoyar la democracia colombiana. ¡No dejes para última hora la consulta de tu puesto de votación y comparte esta información con otros colombianos en Estados Unidos!

Este domingo 8 de marzo son las Elecciones de Colombia 2026, y cientos de ciudadanos votarán en California. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Perplexity)

¿Qué se vota el 8 de marzo de 2026 entre los colombianos en Estados Unidos?

El 8 de marzo de 2026 están programadas en Colombia las elecciones al Congreso (Senado y Cámara) y tres consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales, pero no la elección presidencial como tal.​

La primera vuelta presidencial en el exterior, según información difundida por el Consulado de Colombia en Washington, se realizaría del 25 al 30 de mayo en el consulado y el 31 de mayo en un gran puesto (Pryzbyla Center), y la segunda vuelta entre el 15 y el 21 de junio en el consulado y el 21 de junio en el mismo puesto especial.​

Horarios generales de votación para las Elecciones Legislativas de Colombia 2026

Para la jornada del 8 de marzo (Congreso y consultas), en Colombia las mesas abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; este mismo horario (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) está siendo difundido por los consulados en Estados Unidos para la votación en el exterior. Por ejemplo: el Consulado en Washington y el Consulado en Atlanta indican que el horario de votación para las jornadas electorales de 2026 es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. locales.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones del 8 de marzo de 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

Lugares y días de votación en Estados Unidos para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Si bien la Cancillería y la Registraduría colombianas no han publicado en un solo lugar un listado detallado “por ciudad” para todas las jornadas; la información se está difundiendo principalmente por cada consulado (sitio web, Facebook, Instagram) como por ejemplo:

Washington D.C. : Para los comicios de 2026 se vota en el Consulado en los días previos y en el Pryzbyla Center en la fecha principal (para Congreso y luego para presidenciales), con horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.​

: Para los comicios de 2026 se vota en el Consulado en los días previos y en el Pryzbyla Center en la fecha principal (para Congreso y luego para presidenciales), con horario 8:00 a.m. a 4:00 p.m.​ Atlanta : Las autoridades colombianas invitan a los connacionales en Estados Unidos a participar en las elecciones al Congreso en el Consulado de Atlanta, del 2 al 8 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.​

: Las autoridades colombianas invitan a los connacionales en Estados Unidos a participar en las elecciones al Congreso en el Consulado de Atlanta, del 2 al 8 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.​ San Francisco y Nueva York: Los consulados colombianos informan que hay jornadas de votación para el Congreso 2026 con puestos y fechas específicas, pero no hacen alusión a “elecciones al Congreso 2026” ni detallan que el 8 de marzo sea una jornada presidencial, pero se infiere que sí hablan al respecto de la jornada democrática.

Ciudad / Jurisdicción Tipo de elección mencionada Fechas señaladas Horario indicado Washington D.C. Congreso y Presidencia Congreso: 2–8 marzo; Presidencia: 25–31 mayo, 15–21 junio (según etapa)

​ 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

​ Atlanta Congreso 2–8 marzo 2026

​ 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

​ San Francisco Congreso Jornada de votación informada para Congreso 2026, sin detallar presidenciales ese día

​ No siempre especifica, pero en general se usa 8:00 a.m. – 4:00 p.m. según lineamientos

​ Nueva York Congreso (exterior) Jornadas para Congreso 2026, sin mención a presidenciales el 8 de marzo

​ No especificado en el comunicado consultado

​

¿Cómo confirmar tu puesto y si puedes votar en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026 en Estados Unidos?

La Cancillería indica que los colombianos en el exterior deben tener la cédula inscrita en el consulado o sección consular para poder votar y que la inscripción se puede hacer de forma permanente hasta dos meses antes de la elección correspondiente.​

La Registraduría ha habilitado un sistema de inscripción y cambio de puesto de votación en línea para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026; quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 pueden votar en ambas (Congreso y presidencia), y quienes lo hagan después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo solo podrán votar en las presidenciales.​