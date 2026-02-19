Si ya disfrutaste del final de la temporada 3 de “Dime más mentiras” (en inglés: “Tell Me Lies”) en Disney+ y Hulu—confirmada por su creadora Meaghan Oppenheimer como la última entrega de la producción—quizá te quedaste con la sensación de vacío tras ser testigo de una de las relaciones más tóxicas de la ficción reciente. Por ello, si buscas más series con secretos, narradores poco fiables, y campus universitarios marcados por el deseo y el daño emocional, aquí Gestión Mix te presenta 5 títulos del streaming que deberías sumar a tu próxima maratón frente a la TV.

Vale precisar que “Dime más mentiras” es una producción basada en la novela homónima de Carola Lovering, la cual sigue—durante 8 años—el vínculo obsesivo entre Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White) desde que se conocen en la universidad.

De esta manera, el show televisivo retrata una relación tumultuosa pero intoxicante que se desarrolla a lo largo del tiempo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de la producción:

5 SERIES QUE PUEDES VER DESPUÉS DE “DIME MÁS MENTIRAS”

1. " Cruel Summer " (2021)

Empezamos la lista con “Cruel Summer”, un drama juvenil de misterio y thriller creado por Bert V. Royal que se ambienta en un pueblo ficticio de Texas a mediados de los años 90’s.

En su primera temporada, este sigue—en tres líneas temporales—cómo la desaparición de una chica popular y el ascenso social de otra adolescente aparentemente inocente ponen en jaque a toda una comunidad.

Entonces, si en “Dime más mentiras” te atrapó la dinámica de “¿quién está diciendo la verdad?”, aquí encuentras algo similar: cada episodio reescribe lo que creías saber sobre sus protagonistas.

¿Cómo verla? Está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y España) y en Hulu (Estados Unidos).

2. “Euphoria” (2019-)

“Euphoria” es un drama adolescente creado por Sam Levinson que sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras lidian con drogas, sexo, violencia y salud mental.

La serie se centra en la relación entre Rue (Zendaya), una joven en rehabilitación, y Jules (Hunter Schafer), una chica recién llegada al pueblo.

Así, si “Dime más mentiras” te interesó por cómo muestra la adicción emocional y el autoengaño, aquí estos temas son llevados a un terreno aún más crudo, con advertencia incluida: el nivel de violencia, consumo de drogas y contenido explícito es bastante más alto.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

3. " The Sex Lives of College Girls " (2021-2024).

Creada por Mindy Kaling, “The Sex Lives of College Girls” ("La vida sexual de las universitarias") es una comedia dramática que sigue a tres compañeras de cuarto de 18 años en su primer año en Evermore College, en Vermont.

Resulta que estas chicas son un manojo de contradicciones y hormonas, igual de adorables que exasperantes, y ese tono la convierte en una opción ideal si quieres seguir en el entorno universitario, pero con un enfoque menos destructivo que el de Lucy y Stephen.

Aquí también hay sexo casual, relaciones complicadas y errores de juventud, pero el énfasis está más en la sororidad, el descubrimiento personal y los códigos del campus que en una única relación tóxica que lo devora todo.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a HBO Max.

4. " Little Fires Everywhere " (2020)

“Little Fires Everywhere” ("Pequeños fuegos por todas partes“) es una miniserie de 8 episodios creada por Liz Tigelaar y basada en la novela homónima de Celeste Ng.

Ambientada en los años 90’s en el acomodado suburbio de Shaker Heights (Ohio), la historia sigue a Elena Richardson (Reese Witherspoon), una periodista local y madre de cuatro hijos, cuya vida aparentemente perfecta se ve sacudida cuando alquila una casa a Mia (Kerry Washington), una artista nómada, y a su hija Pearl (Lexi Underwood).

Se presenta, entonces, como una alternativa perfecta si quieres un drama intenso, con temas de clase, raza y maternidad, pero con principio y final claros, a diferencia de la montaña rusa prolongada de “Dime más mentiras”.

¿Cómo verla? Está disponible en Disney+ (Latinoamérica y España) y en Hulu (Estados Unidos).

5. " You " (2018-2025)

Cerramos la lista con “You”, un thriller psicológico televisivo creado por Greg Berlanti y Sera Gamble, basado en las novelas de Caroline Kepnes.

Este sigue a Joe Goldberg (Penn Badgley), un hombre aparentemente encantador que utiliza Internet y las redes sociales para obsesionarse con mujeres que le fascinan y colarse en sus vidas, comenzando con la aspirante a escritora Guinevere Beck (Elizabeth Lail).

Por ende, si en “Dime más mentiras” te inquietó lo fácil que es romantizar a un hombre dañino cuando la narrativa se pone de su lado, esta serie lleva ese concepto al extremo: el propio Joe narra gran parte de la acción, justificando sus decisiones, mientras la producción deja claro una y otra vez que el peligro es él.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.