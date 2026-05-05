Lhan (Pimchanok Luevisadpaibul) encuentra refugio y protección con el líder de la organización de asesinos luego de perder a sus padres a manos de un despiadado cazatesoros que la persigue por su inusual tipo de sangre. Tras años en ese grupo, ha formado un vínculo especial con el hijo del líder quien debe protegerla cuando el enemigo del pasado regrese en “Sangre asesina” (“My Dearest Assassin” en inglés y “Lueat Rak Nakkha” en su idioma original). ¿Quieres conocer más detalles de esta película tailandesa de Netflix?

Este thriller dirigido por Taweewat Wantha a partir del guion de Watthana Veerayawatthana mezcla romance, acción intensa y drama de venganza dentro de una red de asesinos. La trama principal es el enfrentamiento final con los fantasmas del pasado, representados por el villano Pruek.

Pimchanok Luevisadpaibul, Thanapob Leeratanakachorn, Sivakorn Adulsuttikul, Toni Rakkaen, Chartayodom Hiranyasthiti, Dan Chupong y Kessarin Ektawatkul conforman el reparto de “Sangre asesina”.

Pimchanok Luevisadpaibul es la protagonista de la película tailandesa "Sangre asesina", donde interpreta a Lhan, una mujer perseguida por su inusual tipo de sangre (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “SANGRE ASESINA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Sangre asesina”, “Lhan, una chica vietnamita con un grupo sanguíneo poco común, huye de Pruek, un despiadado cazatesoros que asesinó a sangre fría a sus padres. Poh, líder de la organización de asesinos Casa 89, la rescata y le ofrece refugio en Tailandia. Lhan crece como una más junto a Pran, el hijo biológico de Poh, y Eme, un huérfano al que acogió. Poh encarga a Pran que la proteja a toda costa y, con el tiempo, su relación se vuelve más íntima.

Pero su felicidad se viene abajo cuando Pruek da con ella otra vez, decidido a hacerse con su sangre cueste lo que cueste. Al mismo tiempo, Lhan descubre una verdad inesperada sobre el motivo por el que la llevaron a Casa 89. Su grupo sanguíneo vuelve a ponerla en el punto de mira, y Lhan decide enfrentarse al asesino de sus padres. Junto a la persona que ama, lucha por su libertad con una promesa clara: no volver a huir jamás.”

¿CÓMO VER “SANGRE ASESINA”?

“Sangre asesina” se estrenará el jueves 7 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película tailandesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY DEAREST ASSASSIN”

REPARTO DE “SANGRE ASESINA”

Pimchanok Luevisadpaibul (Baifern) como Lhan (o Thicha)

Thanapob Leeratanakachorn (Tor) como Pran

Sivakorn Adulsuttikul (Porsche) como M

Toni Rakkaen como Pruek

Chartayodom Hiranyasthiti (Chai) como Poh

Dan Chupong

Kessarin Ektawatkul

Thanapob Leeratanakachorn interpreta a Pran y Pimchanok Luevisadpaibul interpreta a Lhan en la película tailandesa "Sangre asesina" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MY DEAREST ASSASSIN”?

“Sangre asesina”, producida por la compañía Sunwrite Moonact, tiene una duración de 127 minutos, es decir, 2 horas y 7 minutos.