Los boxeadores Gun-woo (Woo Do-hwan) y Woo-jin (Lee Sang-yi) regresan en la segunda temporada de “Sabuesos” (”Bloodhounds” en inglés) para luchar contra una liga clandestina de boxeo que se rige por el dinero y la violencia. Esta vez el dúo debe enfrentarse a un villano despiadado cuya fuerza abrumadora puede aplastar fácilmente a un campeón de boxeo. ¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie coreana de Netflix? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La nueva temporada del drama de acción, basado en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan, promete ser más intensa y de alto riesgo. También se reveló que Woo Do-hwan subió 13 kg para su papel, ya que su personaje debe enfrentarse a un formidable nuevo enemigo en una lucha que los llevará al límite.

Además de Woo Do-hwan y Lee Sang-yi, la segunda temporada de “Sabuesos” también cuenta con las actuaciones de Rain (Jung Ji-hoon), Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Siwon y Tae Won-seok.

Lee Sang-yi regresa como Hong Woo-jin en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos", dirigida y escrita por Kim Joo-hwan (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Bloodhounds, “Woo Do-hwan y Lee Sang-yi regresan como Gun-woo y Woo-jin, dos luchadores curtidos por las batallas que han librado juntos. Tras derrotar a los usureros, Gun-woo está más motivado que nunca para perseguir su sueño de convertirse en campeón de boxeo, con Woo-jin ahora apoyándolo incondicionalmente como su entrenador y familia adoptiva.

Pero el dúo se enfrenta a un nuevo y amenazador enemigo que lucha por dinero y poder por encima de todo: Baek-jeong (Jung Ji-hoon). Una vez más, Gun-woo y Woo-jin deberán luchar para proteger todo lo que aprecian.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos” se estrenará el viernes 3 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLOODHOUNDS”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”

Woo Do-hwan como Kim Geon-woo

Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Rain (Jung Ji-hoon) como Baek-jeong

Huh Joon-ho como el presidente Choi Tae-ho

Park Sung-woong como Kim Myeong-gil

Choi Siwon como Hong Min-beom

Tae Won-seok como Kang In-beom

Rain (Jung Ji-hoon) se une al elenco de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" como Baek-jeong (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos”, también conocida como “Perros de caza”, tiene siete episodios.