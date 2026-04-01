La segunda temporada de "Sabuesos" tendrá ocho episodio y se estrenará el viernes 3 de abril de 2026 (Foto: Netflix)
La segunda temporada de "Sabuesos" tendrá ocho episodio y se estrenará el viernes 3 de abril de 2026 (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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Los boxeadores Gun-woo (Woo Do-hwan) y Woo-jin (Lee Sang-yi) regresan en la segunda temporada de “Sabuesos” (”Bloodhounds” en inglés) para luchar contra una liga clandestina de boxeo que se rige por el dinero y la violencia. Esta vez el dúo debe enfrentarse a un villano despiadado cuya fuerza abrumadora puede aplastar fácilmente a un campeón de boxeo. ¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie coreana de ? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La nueva temporada del drama de acción, basado en el webtoon “Sanyanggaedeul” de Jeong Chan, promete ser más intensa y de alto riesgo. También se reveló que Woo Do-hwan subió 13 kg para su papel, ya que su personaje debe enfrentarse a un formidable nuevo enemigo en una lucha que los llevará al límite.

Además de Woo Do-hwan y Lee Sang-yi, la segunda temporada de “” también cuenta con las actuaciones de Rain (Jung Ji-hoon), Huh Joon-ho, Park Sung-woong, Choi Siwon y Tae Won-seok.

Lee Sang-yi regresa como Hong Woo-jin en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos", dirigida y escrita por Kim Joo-hwan (Foto: Netflix)
Lee Sang-yi regresa como Hong Woo-jin en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos", dirigida y escrita por Kim Joo-hwan (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la segunda temporada de “Bloodhounds, “Woo Do-hwan y Lee Sang-yi regresan como Gun-woo y Woo-jin, dos luchadores curtidos por las batallas que han librado juntos. Tras derrotar a los usureros, Gun-woo está más motivado que nunca para perseguir su sueño de convertirse en campeón de boxeo, con Woo-jin ahora apoyándolo incondicionalmente como su entrenador y familia adoptiva.

Pero el dúo se enfrenta a un nuevo y amenazador enemigo que lucha por dinero y poder por encima de todo: Baek-jeong (Jung Ji-hoon). Una vez más, Gun-woo y Woo-jin deberán luchar para proteger todo lo que aprecian.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “BLOODHOUNDS”

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”

  • Woo Do-hwan como Kim Geon-woo
  • Lee Sang-yi como Hong Woo-jin
  • Rain (Jung Ji-hoon) como Baek-jeong
  • Huh Joon-ho como el presidente Choi Tae-ho
  • Park Sung-woong como Kim Myeong-gil
  • Choi Siwon como Hong Min-beom
  • Tae Won-seok como Kang In-beom
Rain (Jung Ji-hoon) se une al elenco de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" como Baek-jeong (Foto: Netflix)
Rain (Jung Ji-hoon) se une al elenco de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" como Baek-jeong (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos”, también conocida como “Perros de caza”, tiene siete episodios.

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