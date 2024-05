Si hablamos de películas exitosas de bajo presupuesto, tenemos que mencionar sin duda alguna a Roger Corman, un director de cine estadounidense que ha trabajado durante varias décadas para sacar adelante a cintas de este tipo, como “Little Shop of Horrors” y “Attack of the Crab Monsters”, solo por mencionar ejemplos. Lamentablemente, la vida de este cineasta se apagó a los 98 años, dejando un legado de decenas de producciones que son el reflejo de todo el tiempo que dedicó para ganarse un nombre en una industria muy complicada en los Estados Unidos.

El reconocido artista es recordado también por ser uno de los que daba primeras oportunidades a muchos jóvenes que intentaban obtener un trabajo relacionado con el cine. Fue así como el ahora fallecido cineasta contrató a personajes muy reconocidos actualmente como Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron, Martin Scorsese, Jack Nicholson, Robert De Niro, Bruce Dern, Ellen Burstyn, Sandra Bullock, entre otros, por lo que se le puede considerar como un gran descubridor de talento que se le extrañará en las próximas generaciones.

En medio de la tristeza de su partida, se ha dado a conocer algunos detalles del fallecimiento, así que en las siguientes líneas te daré a conocer todo lo que, por el momento, se ha informado, así que, si eres un fiel seguidor del cine estadounidense, no debes dejar de leer este artículo, ya que así podrás enterarte un poco más de este hecho que enluta a todo el gremio del entretenimiento audiovisual.

Roger Corman falleció el jueves 9 de mayo a los 98 años de edad en su casa en Santa Mónica, California (Foto: AFP)

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE DE ROGER CORMAN?

La noticia de la muerte de Roger Corman se dio a conocer mediante un comunicado de su esposa e hijos, familiares cercanos. Según lo expresado por los herederos, el día del fallecimiento fue el jueves 9 de mayo en su casa de Santa Mónica, California, rodeado de sus seres queridos, que se convirtieron en su principal motivación con los años y que siempre lo apoyaron en cada decisión o proyectos que tomaba, que, aunque en su mayoría fueron de bajo presupuesto, lograba tener un relativo éxito en las salas de cines y en las críticas de los especialistas, siendo este un sello personal de su trabajo.

“Sus películas fueron revolucionarias e iconoclastas y capturaron el espíritu de una época. Cuando se le preguntó cómo le gustaría que lo recordaran, dijo: ‘Yo era cineasta, solo eso’. Era generoso, de corazón abierto y amable con todos aquellos que lo conocieron”, fueron algunas de las palabras que expresó la familia en su comunicado, dando a entender que fue una muy buena persona, tanto en el ámbito laboral, como en el personal e íntimo. Y no cabe duda de que son ellos los que más afectados están con ese fatal suceso que todos, en algún momento, vamos a experimentar.

Sobre la causa de la muerte, la familia no ha dado mayores detalles, así que ese dato quedará en la privacidad de cada uno de los integrantes de ese núcleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su edad avanzada tendría mucho que ver. Como recordaremos, el cineasta tenía 98 años, que había cumplido recientemente, hace poco más de un mes, en abril.

¿QUIÉN FUE ROGER CORMAN, EL RECORDADO DIRECTOR DE PELÍCULAS DE BAJO PRESUPUESTO?

Roger William Corman nació un 5 de abril de 1926 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Fue un productor y director de cine, principalmente de películas de bajo presupuesto. También se le considera como un cineasta que dio la oportunidad a muchas futuras estrellas en la actuación y en la dirección, pues él veía el talento que tenían y les ofrecía trabajar a su lado para que ganen experiencia.

Llegó a debutar en el cine como productor en el año 1954 como productor de una película llamada “Monster from the Ocean Floor”, pero al año siguiente también se estrenó como director de la cinta “Five Guns West”, una historia de western, ambientada en el lejano oeste, género que era muy exitoso por aquella época y que, hasta ahora, mantiene una gran cantidad de fanáticos.

Como lo mencioné anteriormente, ya conocemos los nombres de algunos de los artistas que descubrió Corman, así que sobran razones para decir que tenía buen ojo para las películas y para el talento.

Hay que mencionar también que su trabajo no solo se limitó en Estados Unidos, sino que traspasó fronteras, pues llegó a producir películas en México y Argentina, donde es bien recordado por las personas que trabajaron con él, lo que habla muy bien de su accionar como cabeza de varios proyectos.

En 2009 la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood le concedió un Óscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera, con más de cien largometrajes sobre su espalda.