Una fuerza policial local corrupta dirigida por el jefe Sandy Burnne (Don Johnson) confisca el dinero que Terry Richmond (Aaron Pierre) tiene pagar la fianza de su primo, en “Rebel Ridge”, película de acción de Netflix dirigida y escrita por Jeremy Saulnier. Mientras el protagonista descubre una conspiración que implica a todos los niveles de la ciudad, una secretaria judicial se ofrece a ayudarlo. ¿Quiénes son los actores y personajes de la nueva cinta?

El rodaje del largometraje, producido por Anish Savjani, Neil Kopp, Vincent Savino y Jeremy Saulnier, comenzó en Luisiana el 3 de mayo de 2021, pero se detuvo debido a que John Boyega abandonó el proyecto. La producción se reanudó el 25 de abril de 2024 con Aaron Pierre como reemplazo de Boyega y finalizó el 24 de julio del mismo año.

“Rebel Ridge”, que se estrenará el 6 septiembre de 2024, cuenta con un elenco conformado por Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb, David Denman, Emory Cohen, Steve Zissis, Zsane Jhe, Dana Lee y James Cromwell. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “REBEL RIDGE”?

1. Aaron Pierre como Terry Richmond

Aaron Pierre, que participó en producciones como “The A Word”, “Britannia”, “Krypton”, “The Underground Railroad”, “Old”, “Brother”, “Foe” y “Genius: MLK/X”, asume el rol de Terry Richmond, un hombre que descubre una conspiración dentro de Shelby Springs y se propone recuperar el dinero que le arrebataron.

“Describiría a Terry como alguien infinitamente centrado”, dijo Pierre a Tudum. “Tienes que navegar y manejar las situaciones que él enfrenta en esta película con tanta serenidad”.

Aaron Pierre da vida a Terry Richmond, un exmarine que lucha contra una conspiración, en la película de acción "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

2. Don Johnson como Sandy Burnne

Don Johnson, que ha aparecido en películas como “A Boy and His Dog”, “Tin Cup”, “Machete”, “Django Unchained” y “Knives Out”, se encarga de interpretar a Sandy Burnne en “Rebel Ridge”. Se trata del jefe de la policía local que dirige a un grupo de agentes corruptos.

Don Johnson interpreta a Sandy Burnne y Aaron Pierre interpreta a Terry Richmond en la película de acción "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

3. AnnaSophia Robb como Summer McBride

AnnaSophia Robb, recordada por su papel en películas como “Charlie and the Chocolate Factory”, “Bridge to Terabithia”, “Sleepwalking”, “The Space Between”, “Jack of the Red Hearts”, “Words on Bathroom Walls” y “Down a Dark Hall”, da vida a Summer McBride, secretaria judicial que se convierte en aliada de Terry.

AnnaSophia Robb como Summer McBride, una secretaria judicial, en la película de acción "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

4. David Denman como Evan Marston

David Denman, que apareció en “Big Fish”, “Fair Game”, “The Nines”, “When a Stranger Calls”, “Shutter”, “Smart People”, “Fanboys”, “Let Go”, “Out Cold”, “After Earth”, “Jobs”, Beneath the Harvest Sky”, “Men, Women & Children”, “The Gift, “13 Hours”, “Power Rangers”, “Logan Lucky”, “Puzzle”, “Brightburn” y “The Equalizer 3″, asume el papel del oficial Evan Marston.

David Denman interpreta al oficial Evan Marston en la película de acción "Rebel Ridge" (Foto: Netflix)

5. Emory Cohen como Steve Lann

Emory Cohen, que participó en películas como “New York, I Love You”, “The Hungry Ghosts”, “The Place Beyond the Pines”, “All Is Bright”, “Beneath the Harvest Sky”, “Stealing Cars”, “Vincent N Roxxy”, “Hot Summer Nights”, “Lords of Chaos”, “The Birthday Cake”, “Big Gold Brick”, “American Outlaws” y “The Bikeriders”, da vida al oficial Steve Lann.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Rebel Ridge”:

Steve Zissis como Elliot

Zsane Jhe como la oficial Jessica Sims

Dana Lee como Mr. Liu

James Cromwell como Judge

¿DE QUÉ TRATA “REBEL RIDGE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Rebel Ridge”, “Terry Richmond llega al pueblo de Shelby Springs con una misión sencilla pero urgente: pagar una fianza para su primo y salvarlo de un peligro inminente. Pero cuando las fuerzas del orden le confiscan injustamente los ahorros de toda una vida, Terry debe enfrentarse al jefe de la policía local Sandy Burnne y a sus aguerridos agentes.

Terry encuentra una aliada inesperada en la secretaria judicial Summer McBride y ambos resultan atrapados en una conspiración muy arraigada en el remoto municipio. Los intereses en juego son letales, y Terry tendrá que recurrir a su misterioso pasado para poner fin al control del departamento sobre la comunidad, hacer justicia a su familia y proteger a Summer en el proceso”.

¿CÓMO VER “REBEL RIDGE”?

“Rebel Ridge” se estrenará el viernes 6 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y acción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.