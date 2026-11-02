“Colisión” (en inglés: “Collision Course”) es el thriller policíaco de Netflix que gira en torno a un asalto bancario que sale de control y cuenta con un elenco integrado por figuras conocidas del cine y la televisión española. Así, ante tanta presencia de personajes, muchos espectadores se preguntan quién interpreta a cada atracador y a cada investigador. Por eso, esta nota de Gestión Mix reúne a los actores de la película, los roles que asumen y otras producciones en las que los has visto, para que puedas ubicarlos con facilidad mientras avanzas en la historia.

Vale precisar que el filme está dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, quien firma el guion junto a Ramón Campos.

De esta manera, el relato se ubica en plena crisis económica y arranca con un grupo de ladrones que irrumpe en un banco de Madrid.

Y, eventualmente, lo que parece un robo más... pronto se transforma en un juego de engaños, miedo y supervivencia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Colisión”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “COLISIÓN”

1. Laia Costa como Carla Mencía

La lista arranca con Carla, una de las policías que investiga el robo, pero que también es una de las ladronas.

La actriz que la interpreta es Laia Costa, también integrante de los elencos de “Cinco lobitos”, “El maestro que prometió el mar” y “Palmeras en la nieve”.

Laia Costa como Carla Mencía en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

2. Karra Elejalde como Pedro

Pedro, por su parte, es un policía retirado que integra el grupo de atracadores.

El artista que asume este rol es Karra Elejalde, reconocido por su trabajo previo en “Ocho apellidos vascos”, “Airbag” y “Los cronocrímenes”.

Karra Elejalde como Pedro en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

3. Luis Zahera como Ernesto

Ernesto es el gerente del banco y, por si fuera poco, también encabeza la banda de atracadores.

El actor que le da vida al personaje es Luis Zahera, famoso por títulos como “Celda 211”, “Los lunes al sol” y “As bestas”.

Luis Zahera como Ernesto en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

4. Tamar Novas como Tomás

Tomás es otro de los miembros del grupo delictivo que entra al banco. Detrás del crimen, él es un policía forense casado con Carla.

El actor que lo interpreta es Tamar Novas, a quien también hemos visto en “Mar adentro”, “La lengua de las mariposas” y “Los abrazos rotos”.

Tamar Novas como Tomás en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “Colisión”:

5. Álvaro Cervantes como Raúl, otro miembro de la banda e hijo de Pedro.

Álvaro Cervantes como Raúl en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

6. Lluís Homar como Luis, uno de los investigadores del caso junto a Carla.

Lluís Homar como Luis en una escena de la película española "Colisión" (Foto: Bambú Producciones / Netflix)

7. Luz Valdenebro como Lola , la camarera de un establecimiento cercano al banco.

, la camarera de un establecimiento cercano al banco. 8. Víctor Dupla como Pablo

como Pablo 9. Mónica Miranda como Lucía

como Lucía 10. Ismael Martínez como Berni

como Berni 11. Mónica Caballero como la abogada de Pedro

como la abogada de Pedro 12. Alba Fontecha como una azafata

como una azafata 13. Jorge Cabrera

14. Imma Sancho