A los 14 años, Aundria Bowman tuvo un trágico final, luego que su padre adoptivo acabó con su vida; no contento con ello, desmembró su cuerpo y lo enterró en su casa. Pese a que conocimos la verdad más de tres décadas después tras la confesión del mismo sujeto, el caso sigue indignando por la manera cómo pudo evadir cualquier responsabilidad; lo peor fue lo que dijo cuando la muchacha desapareció en 1989, pues no dudó en acusarla de robo antes de “fugar por rebeldía”. Si bien, toda la atención se centró en el crimen, hay una persona de la que nos olvidamos, y no nos referimos a Brenda, la esposa del verdugo, sino a Vanessa Bowman, la hermana menor de la víctima. ¿Qué ocurrió con ella y dónde está actualmente? En esta nota te lo contamos.

La desgarradora búsqueda de Terkanian por conocer el paradero de su hija y todo lo que ocurrió con Aundria fue recopilado en el documental “Entre las llamas: La hija perdida”, cuyas dos partes se encuentran disponibles en la plataforma de Netflix.

Aundria Bowman amaba demasiado a su hermana menor como para huir de su casa por los abusos (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES VANESSA BOWMAN, LA HERMANA DE AUNDRIA?

Vanessa Bowman es la hija biológica de Brenda y Dennis Bowman. Nació un año antes de la desaparición de Aundria; por tanto, el día que su padre mató a su hermana adolescente, ella se encontraba en la casa, pero al ser una bebé no sabía lo que pasaba.

Ella llegó a la vida de la pareja de manera inesperada, pues los Bowman estaban convencidos que no podían tener hijos, motivo por el que adoptaron a Aundria cuando tenía 21 meses de nacida. Ante la sorpresiva llegada de la nena, la más feliz era su hermana mayor, quien la adoraba. “La cuidaba todo el tiempo, le cambiaba el pañal, le daba el biberón”, contó en el documental Jennifer Jones, quien fue amiga de la víctima en su adolescencia.

Asimismo, reveló que ella y varias compañeras sabían que la menor estaba siendo abusada sexualmente por su padre adoptivo, por lo que la instaron a huir, pero se negó. “La animamos a que se fuera, a que saliera de la situación, de su casa. Pero ella no quería dejar a la bebé allí. Dijo: ‘No, tengo que cuidar de Vanessa’. Amaba a su hermana pequeña. Le daba pánico dejarla sola allí. Dijo que se iría cuando Vanessa fuera mayor y ella buscaría a su verdadera madre”, relató. Lamentablemente, eso no sucedió, pues su vida fue apagada de manera cruel.

La búsqueda que emprendió Cathy Terkanian, la madre biológica de Aundria Bowman, para dar con el paradero de su hija es contada en "Entre las llamas: La hija perdida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ OCURRIÓ CON VANESSA BOWMAN?

No se sabe mucho sobre Vanessa Bowman, solamente lo que se menciona brevemente en “Entre las llamas: La hija perdida”, pues cuando desapareció Aundria, ella era una bebé y toda la atención se centró años después en su padre.

Pese a que en el documental aparecen fotografías antiguas familiares, ninguno de los miembros de la familia (Dennis, Brenda y Vanessa) aceptó dar declaraciones.

Debido a ello, tampoco conocemos la posición de la muchacha sobre su padre, aunque el detective de la Oficina del Sheriff del Condado de Allegan, Chris Haverdink, recordó por qué fue difícil procesar a Dennis Bowman al inicio: “Él era difícil. Era terco porque tenía un grupo de apoyo de su lado. Brenda Bowman lo apoyaba. Su hija [biológica Vanessa] también lo apoyaba”, publica Cosmopolitan.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA VANESSA BOWMAN?

Actualmente, se desconoce el paradero de Vanessa Bowman. Si tomamos en cuenta que nació un año antes de la desaparición de la adolescente en 1989, ahora a 2024 tendría 36 o 37 años.

De otro lado, se cree que su madre Brenda aún seguiría viviendo Michigan.