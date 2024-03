Una noticia terrible ha sacudido a la familia real de Reino Unido. Kate Middleton, princesa de Gales y esposa del príncipe William, ha sido diagnosticada con una enfermedad compleja y hasta mortal, por lo que ahora se encuentra sometida a un tratamiento con la fe de que, con el tiempo, todo va a marchar muy bien y se recuperará. Todo esto lo dio a conocer ella misma y a su vez agradeció las muestras de cariño y apoyo que viene recibiendo.

Durante las semanas previas a este comunicado oficial, en los medios británicos se había tocado en reiteradas oportunidades el supuesto estado de salud de la esposa del príncipe William y se estaban tejiendo muchos rumores al respecto sin que haya algún tipo de versión oficial, así que, finalmente, este viernes 22 de marzo, fue ella misma quien decidió acallar todas las especulaciones y contar la verdad, por más dolorosa que esta sea y traiga consecuencias.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE KATE MIDDLETON?

Mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de la pareja real, la inglesa de 42 años de edad reveló, tras muchos rumores sobre su salud, que en enero se sometió a una cirugía abdominal que fue todo un éxito, pero los resultados posteriores indicaron que tenía cáncer, siendo este un duro golpe para ella y su esposo William, quien, según sus palabras, se ha convertido en su principal soporte en estos momentos. Además, reveló que está recibiendo tratamiento para vencer dicha enfermedad.

En primer lugar, Middleton agradeció a todas las personas que, de la manera que sea, le han enviado muestras de apoyo ante la ola de especulaciones que había a su alrededor. Así mismo, extendió su agradecimiento a todo el personal médico que ha estado dispuesto a ayudarla en cada una de las complicaciones que ha tenido y que siempre se muestra presto en servir a la familia real, no solo por ser su trabajo, sino por ser su vocación.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, comentó.

Luego de ello, prosiguió a contar lo que ya leíste líneas arriba: su diagnóstico de cáncer. “En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, añadió

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

LA NOTICIA YA FUE COMENTADA A LOS NIÑOS DE LA PAREJA

Como todos podemos suponer, el diagnóstico de cáncer es algo terrible y no solo en la salud física del organismo, sino para el aspecto mental, pues es algo que deprime y mucho y no está mal porque somos conscientes del riesgo que ello suele suponer. Es más, ni bien los doctores te dicen que hay sospechas de que puedas tener tal enfermedad, el mundo te cambia totalmente, la vista hasta se puede desencajar y podrías hasta creer lo peor.

Todo eso es algo que ha atravesado la princesa junto a su esposo, y es probable que cueste muchísimo superarlo del todo. Por lo pronto, Kate Middleton habló que cómo ha llevado esto y también cómo lo abordó con sus tres hijos menores de edad, a quienes se les tuvo que comunicar esta noticia de forma asertiva y con la idea de que todo estará bien.

“Como se pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”, añadió Middleton.

Kate Middleton y el príncipe William tienen tres hijos, a quienes ya les han explicado sobre el proceso que ella llevará con la finalidad de recuperarse (Foto: AFP)

KATE MIDDLETON PIDE PRIVACIDAD

Antes de finalizar el video que grabó, la princesa ha pedido a las personas en general que respeten su privacidad en estos momentos, ya que se va a enfocar en su proceso de recuperación y su familia necesita estar más unida que nunca. Además, mandó un mensaje de apoyo para todas las personas que, como ella, han sido diagnosticadas con esta terrible enfermedad y se someten al tratamiento que, muchas veces, es incierto.

“Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo”, concluyó.