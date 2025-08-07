“Freakier Friday” (en América Latina: "Otro viernes de locos" y en España: "Ponte en mi lugar de nuevo“) ya llegó a los cines de varios países alrededor del mundo, por lo que -por fin- tenemos la oportunidad de disfrutar del gran regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como la madre y la hija que intercambiaron sus cuerpos hace más de 20 años. Y es que “Freaky Friday” (también conocida como: "Un viernes de locos" o "Ponte en mi lugar“) se ha consagrado como uno de los largometrajes más queridos de la década de los 2000’s, haciendo que su secuela sea muy esperada entre sus fans. En ese sentido, antes de la nueva película, ¿te gustaría ver la comedia del 2003? Pues, en esta nota de Gestión Mix, descubre todo lo que debes saber sobre su disponibilidad en el streaming.

Vale precisar que “Freakier Friday” se desarrolla años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) sufran una crisis de identidad.

Resulta que ahora Anna tiene una hija propia y una futura hijastra, quienes también son víctimas del caos tan característico de esta serie cinematográfica.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Freakier Friday”:

¿DE QUÉ TRATA “UN VIERNES DE LOCOS”?

Si viviste bajo una piedra durante todo este tiempo y no estás familiarizado con la trama de “Freaky Friday”, debes saber que esta película es el remake de la cinta homónima de 1976 que dirigió Gary Nelson y que -a su vez- es la adaptación de la novela del mismo nombre de Mary Rodgers.

La historia se centra en la Dra. Tess Coleman y en su hija adolescente Anna, quienes tienen una cosa en común: nada. Ni ropa, ni intereses, ni la pasión de la chica por estar en una banda de rock... Nada.

Sin embargo, una noche de viernes, el caos místico cambia las cosas y se despiertan con el problema más grande de todos: Tess y Anna están atrapadas dentro del cuerpo de la otra.

Así, a días de la boda de Tess, arranca una carrera contra el tiempo para volver las cosas a la normalidad. ¿Lograrán respetar y entender el punto de vista de la otra?

MIRA EL TRÁILER DE “UN VIERNES DE LOCOS”

¿DÓNDE VER “UN VIERNES DE LOCOS” ANTES DE “FREAKIER FRIDAY”?

Al llevar la marca de Walt Disney Pictures, “Freaky Friday” es una producción exclusiva del catálogo de Disney+.

Por lo tanto, para disfrutar de la película en Latinoamérica, España, Estados Unidos y otros territorios, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de "Freaky Friday", película que se desarrolla a lo largo de 96 minutos de metraje (Foto: Walt Disney Pictures)