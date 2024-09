Para quienes viven en el hemisferio sur, la primavera está a punto de llegar. Si bien el clima en su área puede no ser el ideal para hacer picnics o comer afuera, el solsticio de esta temporada todavía tiene lugar todos los años el 21 de septiembre. Esto significa que vuelve ¿Cuál es el origen de las flores amarillas este 21 de septiembre de 2024?, una costumbre que surgió hace algunos años en México, Argentina y otros países en Latinoamérica. Aquí te explico por qué se dan estos detalles, el origen y significado.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

En realidad, no se trata de una tradición antigua, sino de una tendencia que surgió en TikTok y que rápidamente se extendió no solo en Argentina, sino también en Perú, Ecuador y México , además de en otros países de Latinoamérica. En 2023, esta tendencia también ha llegado a España, donde la serie argentina “Floricienta”. Se hizo popular a principios de la década del 2000.

El 21 de septiembre, varios usuarios de TikTok comenzaron a difundir la tendencia de regalar flores amarillas con frases como: “Si te regalan flores amarillas, te aman para toda la vida” y otras similares. En la red social de videos cortos, se puede ver a parejas sosteniendo flores amarillas mientras suena la icónica canción ‘Flores amarillas‘, interpretada por Florencia Bertotti, quien protagonizó Floricienta, la serie argentina que llegó a México a través de Disney Channel.

Sin embargo, parece que algunos también decidieron que el comienzo de la primavera, el 21 de marzo, era una ocasión adecuada para regalar flores de este particular color.

¿Qué significa la letra de la canción “Flores amarillas” de Floricienta?

La letra de ' Flores amarillas ' de Floricienta evoca recuerdos para quienes crecieron con la entrañable historia de la huérfana interpretada por Florencia Bertotti , quien llega a cuidar a una familia en una casa, cautivando a varias generaciones no solo en Argentina, sino en gran parte de Latinoamérica y este 2023 ha irrumpido en la escena en España. El elenco contó con Lali Espósito, Benjamín Rojas, Juan Gil Navarro, Isabel Macedo y Fabio Di Tomaso .

Curiosamente, en 2022, Florencia Bertotti sorprendió a sus fans en un concierto al interpretar varias de las canciones que hicieron de Floricienta una memorable telenovela juvenil. La serie también tuvo un remake en México llamado ‘Lora, érase una vez’, protagonizado por Eiza González.

Él la esperaba con una flor amarilla / Ella lo soñaba con la luz de sus ojos / Y el amarillo del sol iluminaba el rincón / Ella lo sentía tan cerca, lo sentía desde niña.

Ella sabía que él sabía / Que algún día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas.

No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme / En aquel bar solitario les esperaba el encuentro / Ella llegó en una limusina amarilla, por supuesto / Él se acercó de repente, la miró directamente / Una vida de sueños y no pudo decir nada.

Ella sabía que él sabía / Que un día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas / No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme.

Ella sabía que él sabía / Que un día sucedería / Que él vendría a buscarla / Con sus flores amarillas / No te apresures, no te detengas / El momento del encuentro está predestinado / No la pierdas, no es justo / No olvides que la vida casi nunca duerme.

Ella sabía que él sabía / Él sabía, ella sabía / Él sabía, ella sabía y se olvidaron / De sus flores amarillas.

Tipos de flores amarillas que puedes regalar el 21 de septiembre

Tulipanes amarillos

Lirios amarillos

Narcisos amarillos

Margaritas con flores amarillas

Flores de retama

Girasoles

Rosas amarillas

Orquídeas amarillas

Verbena amarilla

Significado de algunas flores amarillas que puedes regalar

Las flores amarillas representan la luz del sol, la energía y la vitalidad, y se consideran símbolos de cuidado y aprecio. Las opciones más populares incluyen:

Rosas Amarillas: Expresan alegría y amistad.

Expresan alegría y amistad. Girasoles: encarnan alegría y positividad.

encarnan alegría y positividad. Tulipanes amarillos: simbolizan amor sencillo y alegría compartida.

simbolizan amor sencillo y alegría compartida. Lirios amarillos: Simbolizan felicidad y buena suerte.

Simbolizan felicidad y buena suerte. Crisantemos amarillos: representan la amistad y la lealtad duraderas.

representan la amistad y la lealtad duraderas. Gerberas amarillas: transmiten optimismo y son perfectas para alegrarle el día a alguien.

El significado de regalar flores amarillas el 21 de septiembre se basa en dos aspectos: primero , la letra de amor de la canción ‘Flores Amarillas’, y segundo , la coincidencia de la fecha con el inicio de la primavera en el hemisferio sur, que abarca del 21 de septiembre al 21 de diciembre, cuando comienza el verano.