Tras el final de la segunda temporada de “Perfil falso” (“Fake Profile” en inglés), donde Miguel Estevez (Rodolfo Salas) logra salvar a Camila Román (Carolina Miranda) y detener a Joaquín Duval, mientras que Ángela Ferrer (Manuela González) y Vanessa escapan en una lancha con rumbo desconocido luego de asesinar a Santiago, la serie colombiana de Netflix regresa con una tercera temporada, en la que las muertes continúan y la protagonista vuelve a estar en peligro. Pero, esta vez ¿quién es la amenaza?

En la tercera entrega de la serie de redes sociales, acción, suspenso, drama y romance, creada por Pablo Illanes y producida por TIS Productions para la plataforma de streaming de la N roja que se confirmó en julio de 2025, la luna de miel de ensueño de Camila y Miguel se convierte en pesadilla cuando se hacen amigos de una misteriosa y adinerada pareja.

Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González y Alejandra Borrero retoman sus roles en la tercera temporada de “Perfil falso”. Mientras que, Penélope Guerrero, Laura Osma, Eduardo Pérez, Asia Ortega y Lidia San José se suman al elenco, que también cuenta con la participación de figuras reconocidas como Emmanuel Esparza, Alejandra Borrero, Marcela Carvajal, David Palacio, Víctor Mallarino e Iván Amozurrutia.

Ángela Ferrer (Manuela González) busca venganza en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en la emocionante tercera temporada de ‘Perfil falso’, lo que comienza como una escapada de luna de miel aparentemente idílica a un paraíso exótico se convierte rápidamente en una red de secretos y traiciones. La nueva amistad de Camila y Miguel con una misteriosa pareja de millonarios desvela oscuros lazos familiares e identidades ocultas.

Mientras tanto, Ángela sale de prisión con un plan vengativo para destruir la vida de Camila, y un asesino en la sombra pone sus ojos en los bailarines de Labios de Oro. ¿Podrá el amor sobrevivir cuando el engaño es el juego definitivo?”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

La tercera y última temporada de “Perfil falso” se estrenará el miércoles 15 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

Carolina Miranda como Camila Román

Rodolfo Salas como Miguel Estévez / Fernando Castell

Manuela González como Ángela Ferrer

Alejandra Borrero como Indira Martinez

Penélope Guerrero

Laura Osma

Eduardo Pérez

Asia Ortega

Lidia San José

Emmanuel Esparza

Alejandra Borrero

Marcela Carvajal

David Palacio

Víctor Mallarino

Iván Amozurrutia

Miguel Estevez (Rodolfo Salas) y Camila Román (Carolina Miranda) están de luna de miel al inicio de la tercera temporada de "Perfil falso" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

La tercera y última temporada de “Perfil falso” tiene 10 episodios, al igual que las anteriores entregas.