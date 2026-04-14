Camila Román (Carolina Miranda) sospecha que Miguel le esconde un secreto en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)
Camila Román (Carolina Miranda) sospecha que Miguel le esconde un secreto en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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Tras el final de la segunda temporada de “Perfil falso” (“Fake Profile” en inglés), donde Miguel Estevez (Rodolfo Salas) logra salvar a Camila Román (Carolina Miranda) y detener a Joaquín Duval, mientras que Ángela Ferrer (Manuela González) y Vanessa escapan en una lancha con rumbo desconocido luego de asesinar a Santiago, la serie colombiana de regresa con una tercera temporada, en la que las muertes continúan y la protagonista vuelve a estar en peligro. Pero, esta vez ¿quién es la amenaza?

En la tercera entrega de la serie de redes sociales, acción, suspenso, drama y romance, creada por Pablo Illanes y producida por TIS Productions para la plataforma de streaming de la N roja que se confirmó en julio de 2025, la luna de miel de ensueño de Camila y Miguel se convierte en pesadilla cuando se hacen amigos de una misteriosa y adinerada pareja.

Carolina Miranda, Rodolfo Salas, Manuela González y Alejandra Borrero retoman sus roles en la tercera temporada de “”. Mientras que, Penélope Guerrero, Laura Osma, Eduardo Pérez, Asia Ortega y Lidia San José se suman al elenco, que también cuenta con la participación de figuras reconocidas como Emmanuel Esparza, Alejandra Borrero, Marcela Carvajal, David Palacio, Víctor Mallarino e Iván Amozurrutia.

Ángela Ferrer (Manuela González) busca venganza en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)
Ángela Ferrer (Manuela González) busca venganza en la tercera temporada de la serie colombiana "Perfil falso" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en la emocionante tercera temporada de ‘Perfil falso’, lo que comienza como una escapada de luna de miel aparentemente idílica a un paraíso exótico se convierte rápidamente en una red de secretos y traiciones. La nueva amistad de Camila y Miguel con una misteriosa pareja de millonarios desvela oscuros lazos familiares e identidades ocultas.

Mientras tanto, Ángela sale de prisión con un plan vengativo para destruir la vida de Camila, y un asesino en la sombra pone sus ojos en los bailarines de Labios de Oro. ¿Podrá el amor sobrevivir cuando el engaño es el juego definitivo?

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”

  • Carolina Miranda como Camila Román
  • Rodolfo Salas como Miguel Estévez / Fernando Castell
  • Manuela González como Ángela Ferrer
  • Alejandra Borrero como Indira Martinez
  • Penélope Guerrero
  • Laura Osma
  • Eduardo Pérez
  • Asia Ortega
  • Lidia San José
  • Emmanuel Esparza
  • Alejandra Borrero
  • Marcela Carvajal
  • David Palacio
  • Víctor Mallarino
  • Iván Amozurrutia
Miguel Estevez (Rodolfo Salas) y Camila Román (Carolina Miranda) están de luna de miel al inicio de la tercera temporada de "Perfil falso" (Foto: Netflix)
Miguel Estevez (Rodolfo Salas) y Camila Román (Carolina Miranda) están de luna de miel al inicio de la tercera temporada de "Perfil falso" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “PERFIL FALSO”?

La tercera y última temporada de “Perfil falso” tiene 10 episodios, al igual que las anteriores entregas.

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