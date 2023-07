Percival Harrison Fawcett desapareció hace casi cien años en Brasil y se dice que su vida fue inspiración para el papel de “Indiana Jones”.

Él vivía en Gran Bretaña junto a su esposa Nina Fawcett, pero dejó todo para viajar a Sudamérica en busca de una ciudad escondida en la Amazonía de Brasil. Deseo que lo llevó a la muerte.

Llegada a Brasil

Fawcett fue recibido por el presidente brasileño del momento, Epitácio Pessoa. El embajador británico, Ralph Paget, pidió a Pessoa que apoye dicha expedición.

Por su lado, el mariscal Candido Rondon no quería que se adentré en la selva solo y sin acompañamiento del gobierno, Fawcett advirtió que si no podía entrar solo, no iría.

El 12 de agosto de 1920, seis meses después de su llegaba a Brasil, Percy Fawcett partió de Río de Janeiro a Sao Paulo, luego a Corumbá y viajó en barco hasta Cuiabá.

Desde ahí, inició su trayecto a pie al interior de la selva, cruzando ríos, como el Tabatinga, Laranjal y Rio Novo.

Pronto escuchó sobre los “indios murciélagos”, él pensó que iba por buen camino. No obstante, tuvo que dejar la expedición pues varios de sus animales de carga murieron, incluido su propio caballo.

Percy Fawcett se adentró en la selva de Brasil, pero jamás se conoció por qué desapareció. (Foto: Wikicommons)

Segundo intento

En enero de 1925 regresó a Brasil con un gran sobrero y se llevo consigo a su hijo mayor Jack de 21 y un amigo suyo, Raleigh Rimell. Esta vez todos aprendieron a nadar en río, preparar mochilas de hasta 15 kilos y algunas palabras en portugués para facilitar la comunicación.

El 4 de marzo llegaron al punto donde Percy tuvo que dejar su expedición en 1920. Caminaban 6 kilómetros por día y aprovechaban la luz del día para continuar.

En el cumpleaños de Jack Fawcett (19 de mayo) celebraron sus 21 años y Yamara, jefe de la etnia mehinaku, le recomendó que no continúen su viaje, pues los indios murciélagos no toleran invasores y son caníbales. El joven no hizo caso y afirmó que defendería su vida.

El 20 de mayo de 1925, Percy envió una carta a su esposa Nina con lo que serían sus últimas palabras. Desde ese momento no se conoce más sobre su paradero.

Semanas después, el Servicio de Protección Indígena (SPI) intentó encontrarlos, pero no dieron con el grupo.

Intentos de rescate

Previamente, Fawcett le pidió a Nina que no envíe misiones de rescate en caso ya no sepa de él, y tenía la costumbre de dejar pistas falsas para que nadie siguiera sus pasos.

“La hipótesis más probable es la muerte por inanición, a consecuencia de enfermedades o ataques de indios o animales”, señala la historiadora Deborah Lavorato Leme de la Universidad de Sao Paulo y autora del artículo Registros de la última expedición del coronel P.H. Fawcett en Brasil.

Con el tiempo se encontró a un miembro del pueblo nauquás, una placa de cobre con la inscripción de una marca inglesa que dio equipo de viaje a Fawcett. No obstante, no hay algún dato cierto sobre cómo acabó la vida de los tres aventureros.

Diferentes autores han contado sobre la hazaña del aventurero, tal como “Z-La Ciudad Perdida”, libro que contó con una película protagonizada por Charlie Hunnam y Tom Holland.

¿Indiana Jones?

Sin embargo, también hay una teoría sobre que la historia de Fawcett ayudó a la formación del personaje del arqueólogo Indiana Jones, pero también de otros aventureros o arqueólogos.

“Tanto Indiana Jones como Harry Steele, interpretado por Charlton Heston, comparten elementos estéticos y de comportamiento de Fawcett y otros arqueólogos famosos como el escocés Mortimer Wheeler, el estadounidense Junius Bolton Bird y el inglés William Flinders Petrie”, comenta Sávio Queiroz, doctorando en Historia por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul.