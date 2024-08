En el mundo de la banca de inversión, la rutina es conocida por su intensidad. Las semanas laborales de 100 horas son una realidad común, y el tiempo libre es un lujo casi inexistente. Sin embargo, Justin Best, un joven analista de banca de inversión ha logrado desafiar lo ordinario. El 1 de agosto, Best se alzó con la medalla de oro en remo para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, a pesar de su exigente trabajo a tiempo completo en un banco centrado en tecnología. Este logro marcó la primera presea dorada en remo para el equipo de EE. UU. en 60 años.

Best, de 26 años, contó a Business Insider cómo logró equilibrar su trabajo en la banca con su intenso régimen de entrenamiento. Su estrategia incluye una comunicación excesiva con sus jefes, encontrar maneras de trabajar de forma más inteligente en lugar de más dura, y un empleador comprensivo.

El remero y analista

Best ganó el oro en el evento de cuatro sin timonel, una carrera de 2,000 metros entre barcos con cuatro remeros y sin capitán de timón. Esta fue su primera medalla olímpica, aunque ya había competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en un evento de bote de ocho personas, donde él y su equipo quedaron en cuarto lugar.

Estudió negocios, ingeniería y finanzas en la Universidad de Drexel en Filadelfia, y después de algunos roles como analista, llegó a Union Square Advisors en noviembre de 2021. El banco enfocado en tecnología ha representado a empresas como la firma de capital privado Carlyle y la startup Blue Apron.

“Me encantan los sectores que cubrimos. Escuchar lo que las grandes empresas buscan en adquisiciones o inversiones, ver los métricos dentro de la empresa y la tecnología, me resulta emocionante”, dijo Best.

Best comenzó en Union Square Advisors unos meses después de competir en Tokio en 2021. Hasta aproximadamente marzo de este año, siguió un horario intenso que dividía su tiempo entre el entrenamiento y el trabajo presencial.

Su horario era el siguiente: se despertaba a las 5:30 a.m. para entrenar. Terminaba alrededor de las 8:30 a.m., tomaba el tren hacia la oficina en San Francisco. Llegaba al trabajo alrededor de las 9:30 a.m., trabajaba hasta aproximadamente las 5:30 p.m., tomaba el tren de regreso a East Bay para una segunda ronda de entrenamiento hasta alrededor de las 8:30 p.m., llegaba a casa, terminaba cualquier otro trabajo y se acostaba alrededor de las 11 p.m.

Cómo lograrlo todo

Best atribuye el mantenimiento de este estilo de vida a la comunicación con sus jefes, la organización de su trabajo y de sí mismo, y la práctica de habilidades de eficiencia.

“Para mí, eso significaba mantener una lista de tareas diarias y una forma estructurada y detallada de mirarla”, comentó Best. Categoriza los elementos en su lista de tareas en tres categorías: “tareas emergentes, tareas medianas y tareas a largo plazo. La clave es mantener el control de esos elementos a medida que se mueven para que nada se quede atrás”.

Cuando comenzó, estudió videos en YouTube sobre atajos de Excel para poder moverse a través de las tareas más rápidamente y ser más eficiente. “Tareas que tomarían 45 minutos a un analista de primer año, puedes reducirlas a 15 o 18 minutos. Empiezas a terminar esos proyectos un poco más rápido, y de repente, tienes 45 minutos al final del día que puedes usar de manera más eficiente”, dijo.

A medida que se acercaban los Juegos Olímpicos, su rutina tuvo que enfocarse más en el entrenamiento y menos en el trabajo. “Se basaba en la sobrecomunicación y en decir, ‘Oigan, esta es mi capacidad.’ Hacia el aumento intenso, me moví a un rol más de apoyo administrativo, fuera de los equipos activos de trato.”

Esto también significaba pasar a un horario completamente remoto mientras viajaba por el país para competir en carreras. “COVID fue una especie de bendición disfrazada en ese sentido, ya que permitió el trabajo remoto, y vimos uno de nuestros años más exitosos completamente remoto”, comentó. “Fue una prueba de que era posible”.

La tradición de remo en Union Square

Best acredita a sus jefes por ayudarle a alcanzar su sueño olímpico. No habría sido posible, dijo, si trabajara en un banco de inversión grande. “El modelo de banco boutique, es como esa estructura de equipo de trato ajustada. Entonces, la circunstancia en la que me encontraba, no creo que necesariamente funcionaría en un banco de gran tamaño donde tienes tu clase rígida de analistas, tienes tus asociados, tienes que hacer esto, X, Y y Z”.

Best quiere ver más empresas apoyar los sueños olímpicos. “No todos son Simone Biles, que tiene el contrato atlético que esperar — $3.2 millones al año y en la cara de cada anuncio de Got Milk? y demás. En remo, no hay mucho fuera de los Juegos Olímpicos en términos de ingresos financieros”, dijo. “Así que tener lugares que apoyen los sueños olímpicos realmente lo hace posible, y me alegra decir que Union Square es uno de esos lugares”.

Best se quedará en París por el resto de los Juegos para participar en las ceremonias de clausura y luego se quedará en Europa una semana más para celebrar. Después, planea regresar a la región de la Bahía y pasar el próximo año completamente enfocado en el trabajo antes de decidir si perseguirá los Juegos de 2028 en Los Ángeles. “Estoy deseando entrar en el trabajo a tiempo completo — trabajar con la clase de analistas que tenemos, un gran grupo de personas, y ser más un analista senior. En realidad, todavía tengo que hacer mi Series-7”, bromeó.

