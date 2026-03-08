Desde 2014, cuando estrenó su primer episodio, la serie que combina drama político, crudas escenas de guerra y supervivencia, viajes en el tiempo, aventuras y romance ha mantenido cautivado al público. Se trata de “Outlander”, producción que logró atrapar a la audiencia y mantenerla en suspenso en múltiples ocasiones. Ahora, la historia se despedirá definitivamente en su octava temporada, una noticia que sorprendió a sus seguidores, quienes se preguntan por qué concluirá si aún no sale a la luz el libro 10 de Diana Gabaldon, autora de la saga que inspira la serie. En esta nota, te explicamos la razón detrás de esta decisión.

Claire (Caitríona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) en la octava y última temporada de "Outlander" (Foto: Starz)

¿POR QUÉ “OUTLANDER 8” SERÁ LA ÚLTIMA PESE A QUE EL LIBRO 10 DE DIANA GABALDON AÚN NO SE HA PUBLICADO?

Cuando los periodistas le preguntaron al showrunner de “Outlander”, Matthew B. Roberts, y a la productora ejecutiva, Maril Davis, si era una buena idea terminar la serie en la temporada 8, ambos señalaron al unísono: “¡No lo creemos!”. Entonces, ¿qué pasó?

Davis señaló que por él hubieran seguido adelante, pero no era una decisión que debía tomar solo. “Creo que tendríamos que hablar con Caitríona [Balfe] y Sam [Heughan], ver cómo se sintieron, pero creo que después de 10 o 12 años haciendo esto, la gente probablemente quiera seguir adelante y hacer algo diferente para variar, expandir sus horizontes. Pero bueno, me gustaría terminar los libros de Diana. Aún no ha publicado el décimo libro, así que hay una oportunidad de volver, depende de cómo terminemos esta octava temporada”, dijo a Radio Times.

Como se sabe, la serie televisiva trabajó de la mano con la autora original de las novelas, Diana Gabaldon, a quien le consultaron sobre varios aspectos que se verían en la pantalla. Pero ¿cómo acabar en la octava temporada si aún no se ha publicado el libro 10?

Davis contó que han hablado bastante con la escritora sobre el tema y seguirán adelante: “Lo que ella va a hacer, lo que nosotros vamos a hacer, al igual que la serie y los libros, son dos cosas distintas. Tienen el mismo ADN, obviamente, pero ella hará lo que tenga que hacer y nosotros haremos lo que tengamos que hacer. Pero ella lo sabe. Solo intentamos ser respetuosos porque, obviamente, es extraño estar en la última temporada de la serie cuando aún le queda un libro. Así que es un poco difícil porque no sabemos adónde lleva a los personajes. Así que tenemos que encontrar una forma de concluirla de una manera que satisfaga a todos, pero que también la mantenga en sus trece”, manifestó Davis. La misma opinión tiene Roberts, quien indicó que no quiere dañar la obra literaria.

Entonces, ¿habría la oportunidad de cerrar la historia de televisión con el final del libro más adelante? Aquí es donde Davis emocionó con su respuesta: “Bueno, nunca digas nunca. ¿Quién sabe, dentro de cinco o tres años, lo que estemos haciendo? Creo que la puerta estaría abierta para mí, si el momento fuera el adecuado, si la gente quisiera, si hubiera interés. Así que, quién sabe”.

Finalmente, la productora ejecutiva espera que el final de la temporada 8 sea recordada con mucho cariño por la audiencia, aunque sabe que es un trabajo muy estresante porque no podrá complacer a todos, pero su objetivo es encontrar un cierre satisfactorio, algo que considera muy difícil.