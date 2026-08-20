Los Pogues, John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) y Cleo (Carlacia Grant), tienen una gran evolución en la quinta y última temporada de “Outer Banks” después de completar su misión contra Chandler Groff (J. Anthony Crane), quien asesinó a su hijo JJ (Rudy Pankow) y se apoderó de la Corona azul. Además de encontrar la manera de poder lidiar con la pérdida de una gran amigo, retoman sus vidas y empiezan a hacer planes a futuro.

Tras saldar sus cuentas pendientes y cerrar heridas del pasado, los protagonistas de la serie de Netflix creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke regresan a la isla Kildare para establecerse y formar sus respectivas familias. En ese punto, el grupo descubre que el tesoro más valioso siempre ha estado frente a ellos.

Aunque la quinta temporada marca el final de “Outer Banks”, no se trata del final definitivo de la franquicia. Antes del estreno de los últimos episodios, los creadores confirmaron que están trabajando en una precuela. ¿Qué se sabe al respecto?

Los padres de Rafe Cameron (Drew Starkey), Pope Heyward (Jonathan Daviss), John B. Routledge (Chase Stokes) y Sarah Cameron (Madelyn Cline) serán los protagonistas de la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

“OUTER BANKS” TENDRÁ UNA PRECUELA DESPUÉS DEL FINAL DE LA TEMPORADA 5

“Estamos trabajando en el guion”, reveló Josh Pate en una entrevista con Deadline el 19 de agosto de 2026. “Estamos trabajando duro en él con nuestros increíbles socios de Netflix, y estamos tratando de que todo quede lo mejor posible”.

Hasta el momento, se sabe que la serie precuela se ambientará 20 años antes de la serie original y explorará los orígenes de la división social en la isla y cómo surgieron los grupos de los Kooks y los Pogues.

El proyecto se encuentra en una fase temprana de desarrollo y sus creadores ya están trabajando en el guion. El título provisional del spin-off de “Kildare”, el rodaje aún no ha empezado ni tiene fecha de estreno.

¿DE QUÉ TRATA “KILDARE”?

“En realidad, es la historia de cómo se dividió la isla —y es particularmente relevante en nuestro país ahora mismo— cómo se dividió entre los que tienen y los que no tienen, cómo surgieron los Kooks y los Pogues”, explicó Pate. “¿Cómo empezó esta división?”

Mientras que, Burke añadió: “Y se puede apreciar a través de las historias de algunos de los personajes que ya conocen y de algunos personajes nuevos. Pero son de hace 20 años, así que se trata de la generación de los padres”.

John B. Routledge (Chase Stokes) y Sarah Cameron (Madelyn Cline) se casan y tienen a su bebé al final de la quinta y última temporada de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “KILDARE”?

Aunque el reparto será completamente nuevo, veremos las versiones jóvenes de personajes icónicos como Big John, padre de John B, Ward Cameron, padre de Sarah y Rafe, así como los padres de Kiara, Pope y JJ.

Por lo tanto, actores principales de “Outer Banks” como Chase Stokes y Madelyn Cline no serán parte de la precuela, que contará con un nuevo elenco juvenil.