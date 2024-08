Tras la muerte de Sazz Pataki al final de la tercera entrega de “Only Murders In The Building”, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short) realizarán su propia investigación del caso para descubrir al responsable y la razón por atentar contra la vida de uno de ellos en la cuarta temporada de la serie de misterio creada por Steve Martin y John Hoffman para Hulu y Disney+. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Hoffman adelantó que Jane Lynch regresará como Sazz Pataki. “Nos ha encantado escribir sobre Sazz, y lo bueno de la serie es que pasas mucho más tiempo con las víctimas”, explicó “No desaparecen cuando les sucede algo malo. Y creo que esa es también la razón por la que Jane dijo que estaba emocionada, porque es una buena oportunidad para profundizar en Sazz y descubrir cómo era su vida y todo lo demás en el mundo de los dobles de riesgo”.

Además, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Melissa McCarthy, Richard Kind, Eva Longoria, Kumail Nanjiani y Molly Shannon se unen al elenco de la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”, conformado por Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Jane Lynch, Da’Vine Joy Randolph, Ryan Broussard, Meryl Streep, Paul Rudd, Tina Fey, Michael Cyril Creighton, Cara Delevingne, Amy Ryan, Jackie Hoffman y Jason Veasey.

Martin Short como Oliver Putnam, Selena Gomez como Mabel Mora y Steve Martin como Charles-Haden Savage en la cuarta temporada de "Only Murders In The Building" (Foto: Hulu)

HORARIO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

La cuarta temporada de “Only Murders in the Building” se estrenó el martes 27 de agosto de 2024 en Hulu a las 3:00 am ET / 12:00 am PT en Estados Unidos. Mientras que el resto de episodios se lanzarán cada semana hasta el 29 de octubre.

Los nuevos episodios de la serie también estarán disponibles en Disney+.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING 4”?

Al igual que las tres anteriores entregas, la cuarta temporada de “Only Murders in the Building” tiene diez episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE LA TEMPORADA 4 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

Episodio 1: 27 de agosto de 2024

Episodio 2: 3 de septiembre de 2024

Episodio 3: 10 de septiembre de 2024

Episodio 4: 17 de septiembre de 2024

Episodio 5: 24 de septiembre de 2024

Episodio 6: 1 de octubre de 2024

Episodio 7: 8 de octubre de 2024

Episodio 8: 15 de octubre de 2024

Episodio 9: 22 de octubre de 2024

Episodio 10: 29 de octubre de 2024

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 4 DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

De acuerdo con la sinopsis oficial de la cuarta temporada de “Only Murders In The Building”, “Charles, Oliver y Mabel son trasladados a Los Ángeles, donde un legendario estudio cinematográfico pretende adaptar su podcast. Sin embargo, el esplendor de Hollywood se ve eclipsado por una sorprendente pista sobre el doble de riesgo y amigo de Charles, Sazz Pataki”.

REPARTO DE “ONLY MURDERS IN THE BUILDING 4″

Steve Martin como Charles-Haden Savage

Martin Short como Oliver Putnam

Selena Gomez como Mabel Mora

Jane Lynch como Sazz Pataki

Da’Vine Joy Randolph como Detective Williams

Ryan Broussard como Will Putnam

Meryl Streep como Loretta Durkin

Paul Rudd como Ben Glenroy

Tina Fey como Cinda Canning

Michael Cyril Creighton como Howard Morris

Cara Delevingne como Alice Banks

Amy Ryan como Jan Bellows

Jackie Hoffman como Uma Heller

Jason Veasey como Jonathan Bridgecroft

Eugene Levy

Zach Galifianakis

Melissa McCarthy

Richard Kind

Eva Longoria

Kumail Nanjiani

Molly Shannon