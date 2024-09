Noel y Liam Gallagher han superado su enemistad de 16 años y, para el asombro de sus seguidores, han confirmado su esperada reconciliación. Tras casi 20 años sin presentarse en Norteamérica, Oasis regresa con una gira especial por la región en 2025. Descubre todos los detalles para no perderte esta última ocasión de verlos en vivo.

La banda ha confirmado cinco fechas en Norteamérica como parte de su gira de reunión, con presentaciones en Canadá, Estados Unidos y México. Los fans de Toronto, Chicago, East Rutherford, Los Ángeles y Ciudad de México tendrán la oportunidad única de ver a la banda en vivo una vez más.

Esta noticia llega poco después de que el grupo anunciara una gira por el Reino Unido e Irlanda, que ha generado gran expectación entre sus seguidores en todo el mundo. “América… Oasis está llegando. Tienen una última oportunidad de demostrar que nos amaron desde el principio”, declaró la banda con entusiasmo.

Para hacer la experiencia aún más especial, Oasis contará con la participación de Cage the Elephant como invitados especiales. Esta banda estadounidense de indie rock y rock alternativo, conocida por éxitos como “Ain’t No Rest for the Wicked”, será la encargada de abrir los conciertos, asegurando una noche inolvidable para los asistentes.

FECHAS Y CIUDADES DE LOS CONCIERTOS DE OASIS EN NORTE AMÉRICA

Oasis, la icónica banda británica, estará realizando una serie de conciertos en Norteamérica, y aquí te explico las fechas y lugares donde podrás verlos:

Toronto, ON – Se presentarán en el Rogers Stadium el 24 de agosto de 2025.

Chicago, IL – El concierto será en el Soldier Field el 28 de agosto de 2025

East Rutherford, NJ – Podrás verlos en el MetLife Stadium el 31 de agosto de 2025.

Los Ángeles, CA – El show será en el Rose Bowl Stadium el 6 de septiembre de 2025.

Ciudad de México, MX – La banda cerrará su gira en el Estadio GNP Seguros el 12 de septiembre de 2025.

Recuerda asegurar tus entradas con tiempo, ya que estas fechas prometen ser muy esperadas por los fans de Oasis en toda la región.

LOS BOLETOS PARA LOS CONCIERTOS DE OASIS EN NORTE AMÉRICA

Para comprar los boletos para los conciertos de Oasis en Norteamérica, tienes dos opciones: preventa y venta general.

Preventa:

La inscripción para acceder a la preventa está abierta hasta el martes 1 de octubre a las 8:00 a. m. (hora del Este de EE. UU.). Si te registras a tiempo, recibirás un código para comprar los boletos antes que el público general.

Venta general:

Si no alcanzas la preventa, la venta general comenzará el viernes 4 de octubre a las 12:00 p. m. (hora local) en cada ciudad donde se realizará el concierto. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.