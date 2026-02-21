“Así que 2026 no está resultando como esperaba, pero también podría ser peor“. Con esta frase, Nicole “Snooki” Polizzi revelaba este 20 de febrero que le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. A través de un video de TikTok, la estrella de “Jersey Shore” compartió una actualización sobre su salud tras recibir los resultados de su reciente biopsia de cono, donde habló del miedo que sintió, del apoyo de su familia y de los pasos que deberá seguir a partir de ahora. ¿Qué dijo exactamente, en qué etapa se encuentra la enfermedad y cuál será su tratamiento? A continuación respondemos a estas interrogantes.

A NICOLE “SNOOKI” POLIZZI LE DETECTAN CÁNCER

La popular Snooki utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia. “Regresó con un cáncer de cuello uterino en etapa 1 llamado adenocarcinoma. Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, solo porque lo detectaron tan temprano. ¡Gracias a Dios!”, señaló este 20 de febrero de 2026.

Tras ello pidió a sus seguidoras la importancia de realizarse chequeos regularmente: “Tengo 38 años y llevo tres o cuatro años luchando con resultados anormales en las pruebas de Papanicolaou, y ahora mírenme. En lugar de posponerlo porque no quería ir, porque me dolía y me daba miedo, simplemente fui y me lo hice. Y ahí estaba, el cáncer estaba ahí. Pero es etapa 1 y es curable. ¡Así que acudan a sus citas, zorr**! Una vez que lleguen a la etapa 2, tendrán que hacer quimioterapia. ¡Nadie quiere eso! Da miedo. Así que acudan a sus citas”.

Nicole "Snooki" Polizzi en los Premios MTV a los Videos Musicales 2018 en el Radio City Music Hall el 20 de agosto de 2018 en Nueva York (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿CÓMO LLEGAN A DIAGNOSTICARLE CÁNCER?

A Nicole “Snooki” Polizzi le realizaron recientemente una biopsia en la que descubrieron células cancerosas en el cuello uterino. Por fortuna, tras acudir a sus controles ginecológicos y estudios pudieron detectarle la enfermedad en etapa temprana.

En resumen, el proceso para detectarle cáncer fue así: durante unos tres o cuatro años, Snooki tuvo resultados anormales en sus pruebas de Papanicolaou, que la obligaron a hacerse más estudios. Su médico le realizó una colposcopia y una biopsia, que sirvieron para encontrarle células cancerosas en la parte superior del cuello uterino.

Después de eso, se sometió a una biopsia de cono para que le extraigan un segmento del cuello uterino con el fin de analizarlo; en esos resultados se confirmó que tenía cáncer en etapa 1, tipo adenocarcinoma.

¿Qué quiere decir cáncer en etapa 1, tipo adenocarcinoma?

Etapa 1 quiere decir que el cáncer está solo en el cuello uterino y no se ha extendido a otros órganos cercanos, ganglios linfáticos ni partes lejanas del cuerpo; es decir se encuentra en un estado temprano, lo que suele hacerlo más tratable y, en muchos casos, curable con cirugía u otros tratamientos, según Thomson Medical. En tanto, adenocarcinoma indica el tipo de células donde comenzó la enfermedad: en este caso, en las células glandulares que recubren la parte interna del cuello uterino (endocérvix), no en las células escamosas de la superficie externa, precisa Yale Medicine.

Nicole "Snooki" Polizzi en el estreno de "Jersey Shore Family Vacation" en Nueva York, en el PHD Rooftop Lounge del Dream Downtown, el 4 de abril de 2018 (Foto: Angela Weiss / AFP)

EL FUTURO DE SNOOKI TRAS SU DIAGNÓSTICO DE CÁNCER

De cara al futuro, la estrella de “Jersey Shore” contó que la transferirán a un oncólogo y se someterá a una exploración PET (Tomografía por Emisión de Positrones) para determinar si el cáncer se ha extendido a otras partes de su cuerpo.

Después de eso, señaló que probablemente le hagan una histerectomía (cirugía mayor que consiste en la extirpación del útero), aunque su médico le recomendó otras alternativas: quimioterapia y radioterapia. “Obviamente, creo que la opción más inteligente es la histerectomía. Conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que extirpar el cuello uterino y el útero. Todo depende de la tomografía por emisión de positrones”, indicó.

Aunque reconoció que la noticia ha sido muy dura, se ha mostrado optimista: “Así que 2026 no está resultando como esperaba, pero también podría ser peor (…). Agradezco todo el cariño. Todo va a estar bien. Voy a afrontar esto y lograrlo. Tengo que seguir luchando por esto y todo va a salir genial”, finalizó.

Antes de despedirse, animó a todas las mujeres realizarse sus chequeos y que la razón de su video, además de dar a conocer su enfermedad, fue para crear conciencia de que sus seguidoras se hagan la prueba de Papanicolaou: “Y si tu médico te llama para que la hagas de nuevo, hazlo. Asegúrate de que estés bien y previene todas las cosas malas que podrían pasar, como el cáncer de cuello uterino”.

¿QUIÉN ES NICOLE “SNOOKI” POLIZZI?

Nicole “Snooki” Polizzi es un personaje televisivo estadounidense de origen chileno muy conocida por participar en el reality televisivo “Jersey Shore” (MTV), del que formó parte de las seis temporadas emitidas. Debido a su popularidad, también apareció como la anfitriona de invitados para WWE Raw en 2011, además de competir en WrestleMania XXVII ese mismo año. Al ser muy popular, apareció parodiada en un episodio de la serie estadounidense “South Park”.

Nació el 23 de noviembre de 1987 en Chile, donde fue adoptada a los seis meses de edad por residentes italoestadounidenses, que la llevaron a Estados Unidos. La familia se instaló en la ciudad de Marlboro, en el estado de Nueva York, donde estudió y reside actualmente.

Su apodo “Snooki” fue adoptado durante la escuela secundaria luego de ser la primera de sus amigas en tener una relación con un joven de su edad.

En marzo de 2012, Polizzi anunció su compromiso con Jionni LaValle, con quien tuvo tres hijos: Lorenzo nacido el 26 de agosto de 2012; Giovanna Marie, quien nació el 26 de septiembre de 2014; y Angelo James, que llegó a este mundo el 30 de mayo de 2019. La pareja se casó el 29 de noviembre de 2014.