¿Te apasiona el suspenso psicológico? Entonces no puedes perderte “El talentoso Sr. Ripley” (“The Talented Mr. Ripley” en su título original). Esta aclamada película estadounidense, escrita y dirigida por Anthony Minghella —famoso por sus trabajos como “El paciente inglés” y “Cold Mountain”— está adaptada de la novela homónima de Patricia Highsmith, publicada en 1955. La trama, llena de intriga y tensión, profundiza en la obsesión y el engaño en un entorno lujoso. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

La película está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta al enigmático Tom Ripley. Lo que muchos no saben es que el papel que finalmente recayó en Damon fue originalmente ofrecido a Leonardo DiCaprio, quien lo rechazó, según informó The Guardian. Anthony Minghella eligió a Damon tras quedar impresionado por su actuación en “Good Will Hunting”.

Además, el elenco cuenta con destacadas actuaciones de Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, que aportan una profundidad notable a sus papeles secundarios.

“El talentoso Sr. Ripley” fue un éxito tanto de crítica como de público, recaudando 128 millones de dólares en todo el mundo. La película no solo cautivó a la audiencia, sino que también recibió cinco nominaciones al Oscar. Si estás listo para sumergirte en una historia de suspense psicológico con un elenco estelar y una trama intrigante, aquí tienes todos los detalles.

Matt Damon, Jude Law y Gwyneth Paltrow en "El talentoso Sr. Ripley" (Foto: Paramount Pictures)

SINOPSIS DE “EL TALENTOSO SR. RIPLEY”

“El talentoso Sr. Ripley” gira en torno a la obsesión y el engaño en un entorno de lujo. Ambientada en la deslumbrante Italia de finales de los años 50, la trama sigue a Tom Ripley, un joven que anhela desesperadamente el estilo de vida sofisticado de Dickie Greenleaf, un playboy adinerado.

Cuando el padre de Dickie le encarga a Tom que lleve a su hijo de regreso a Estados Unidos, Tom no dudará en utilizar cualquier medio para hacerse con la vida que siempre ha deseado. Mientras Dickie y su encantadora novia, Marge Sherwood, se sienten seguros en su mundo idílico, no tienen idea de los oscuros planes de Tom para transformar sus sueños en pesadillas.

TRÁILER DE “EL TALENTOSO SR. RIPLEY”

DURACIÓN DE “EL TALENTOSO SR. RIPLEY”

“El talentoso Sr. Ripley” tiene una duración de 139 minutos, lo que equivale a 2 horas y 19 minutos. ¡Prepárate para un fascinante viaje lleno de intriga y suspense durante ese tiempo!

VER “EL TALENTOSO SR. RIPLEY” ONLINE

Puedes ver “El talentoso Sr. Ripley” en el catálogo de Netflix. Sin embargo, ten en cuenta que está programada para salir de la plataforma el 14 de septiembre, así que asegúrate de disfrutarla antes de esa fecha.