“Muerte por un rayo” (“Death by Lightning” en su idioma original) es una miniserie de Netflix creada por Mike Makowsky que narra su historia desde que James Garfield se convierte en el vigésimo presidente de Estados Unidos hasta que es asesinado por Charles J. Guiteau , quien fue un admirador suyo. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

El drama histórico escrito por Matt Ross se basa en la novela “Destiny of the Republic” de Candice Millard, escritora y periodista estadounidense. El libro que relata la vida y el asesinato de James A. Garfield, así como la vida de su asesino, Charles J. Guiteau, fue publicado el 20 de septiembre de 2011, y posteriormente ganó el Premio Edgar al Mejor Libro de No Ficción sobre Crímenes en 2012.

Michael Shannon, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Betty Gilpin, Bradley Whitford y Shea Whigham lideran el elenco de “Muerte por un rayo”, que también cuenta con las actuaciones de Barry Shabaka Henley, Paula Malcomson, Tuppence Middleton, Laura Marcus, Vondie Curtis-Hall, Željko Ivanek, Archie Fisher, Kyle Soller, Ben Miles y Madeleine Crow.

Michael Shannon y Matthew Macfadyen son los protagonistas de la miniserie dramática histórica "Muerte por un rayo", creada por Mike Makowsky (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MUERTE POR UN RAYO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Death by Lightning’ es una serie dramática que narra la épica y asombrosa historia real de James Garfield, el reticente vigésimo presidente de los Estados Unidos, y su mayor admirador, Charles Guiteau, el hombre que acabaría asesinándolo.”

¿CÓMO VER “MUERTE POR UN RAYO”?

“Muerte por un rayo” se estrenará el jueves 6 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “DEATH BY LIGHTNING”

REPARTO DE “MUERTE POR UN RAYO”

Michael Shannon como James A. Garfield

Matthew Macfadyen como Charles J. Guiteau

Nick Offerman como Chester A. Arthur

Betty Gilpin como Lucretia Garfield

Bradley Whitford como James Blaine

Shea Whigham como Roscoe Conkling

Barry Shabaka Henley como Blanche Bruce

Paula Malcomson como Franny Scoville

Tuppence Middleton como Kate Chase Sprague

Laura Marcus como Mollie Garfield

Vondie Curtis-Hall como Frederick Douglass

Željko Ivanek como Doctor Willard Bliss

Archie Fisher como Joe Brown

Kyle Soller como Robert Todd Lincoln

Ben Miles como George Scoville

Madeleine Crow como Mary Scoville

Evelyn Crow como Bertha Scoville

Shaun Parkes como Dr. Charles Purvis

Alistair Petrie como John Sherman

Michael Shannon interpreta a James A. Garfield y Betty Gilpin interpreta a Lucretia Garfield en la miniserie dramática histórica "Muerte por un rayo" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “DEATH BY LIGHTNING”?

“Muerte por un rayo”, que cuenta con Mike Makowsky, David Benioff, D. B. Weiss, Bernie Caulfield y Matt Ross, tiene cuatro episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MUERTE POR UN RAYO”?

El rodaje “Death by Lightning”, producida por las compañías Bighead Littlehead Productions y Slater Hall, comenzó en Budapest el 1 de julio de 2024, y finalizó en octubre del mismo año.