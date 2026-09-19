“Monster: The Lizzie Borden Story” (“Monstruo: La historia de Lizzie Borden” en español) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Por lo tanto, los fans de la antología creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan se preguntan si la popular producción tendrá una quinta temporada y quién será el protagonista. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto y lo que revelaron los involucrados.

Lizzie Borden, la infame mujer de Massachusetts acusada del asesinato a hachazos de sus padres en 1892, fue la protagonista de la cuarta entrega. La encargada de darle vida a este complejo personaje fue Ella Beatty, quien anteriormente trabajó en “Feud: Capote vs. The Swans” y “If I Had Legs I’d Kick You”.

“Estoy muy emocionada de que los espectadores puedan disfrutar de nuestra exploración de la historia de Lizzie Borden y de las preguntas que su vida sigue suscitando hasta el día de hoy”, señaló a Tudum la actriz que asumió el papel de la mujer conocida como “Loca del hacha”.

Ella Beatty agregó: ”Ha sido un sueño hecho realidad investigar la psicología de esta compleja persona y examinar un crimen estadounidense que, por su magnitud, parece casi mítico. Esta temporada nos presenta a nuestra primera Monstrua femenina y profundiza en la ira y la represión femeninas, temas que me resultan sorprendentemente relevantes.”

Lizzie Borden, interpretada por actriz estadounidense Ella Beatty, fue la protagonista de la cuarta temporada de “Monster". ¿Quién tendrá el papel principal en la próxima entrega de la serie antológica de Ryan Murphy? (Foto: Netflix)

¿HABRÁ OTRO TEMPORADA DE “MONSTER”?

Aunque Netflix aún no ha confirmado de manera oficial la quinta temporada de “Monster”, todo parece indicar que la serie antológica continuará. De hecho, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Ian Brennan reveló que la idea inicial era trabajar en diez temporadas. ¿Se cumplirá?

“Ryan y yo dijimos que queríamos hacer 10 temporadas”, contó el showrunner. Por lo tanto, es casi seguro que la serie volverá con una nueva tanda de episodios. No obstante, aún es muy pronto para hablar de la fecha de estreno y otros detalles.

Además, Netflix suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia y en base a dichas cifras determinar el futuro de una producción.

En “Monster: The Lizzie Borden Story”, serie antológica creada y producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, se sugiere que existió un romance entre Lizzie y Bridget (Foto: Netflix)

¿QUIÉN SERÁ EL PROTAGONISTA DE LA TEMPORADA 5 DE “MONSTER”?

En conversación con People, Brennan admitió que hay “un millón” de opciones para elegir, pero “es complicado porque la mayoría de los asesinos no son tan interesantes. Es horrible y no quieres verlo”.

“Lo complicado de la serie es encontrar un tema al que puedas dedicarle 10 horas. Una cosa es ver una película sobre algo, pasar 90 minutos en la mente de alguien, pero seis o siete horas es algo completamente distinto. Esa es la parte más curiosa de este proceso: tratar de dar con algo que Ryan [Murphy] y yo consideremos que vale la pena el esfuerzo y el tiempo invertido”, agregó.

Asimismo, compartió algunos asesinos y sospechosos famosos quiere incluir en futuras temporadas. “Hemos hablado de BTK (Dennis Rader). [Él] es fascinante… Ted Bundy, el asesino de Green River … Hemos considerado a Luigi Mangione, que es fascinante”.

“Siempre son tres o cuatro diferentes, y vamos alternando entre ellas”, indicó Brennan en una entrevista con The Hollywood Reporter en septiembre de 2026. “Es una lista bastante extensa, pero es complicada. Te sorprendería la cantidad de temas que empezamos y luego abandonamos, porque simplemente no son adecuados. Se nota enseguida cuando algo falla, porque les estás pidiendo a las personas que dediquen siete, ocho, nueve o diez horas a meterse en la cabeza de esa persona. Más les vale que sean realmente interesantes”.