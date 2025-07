¿Alguna vez soñaste con tener tu departamento propio y haces lo que sea para adquirir uno? Pues bien, consigues el que tanto querías, pero cuando te mudas no es el lugar que imaginas, ya que no puedes descansar porque sientes que algo extraño ocurre en los hogares de tus vecinos. Así es “Mis 84 m²”, la película coreana de intriga. ¿De qué trata? ¿Cómo verla? Las respuestas a estas y otras interrogantes en los siguientes párrafos.

SINOPSIS DE “MIS 84 M²”

“Mis 84 m²” sigue al subdirector Noh, quien compra un nuevo departamento en Seúl tras solicitar un préstamo y cobrar su liquidación anticipada. Si bien, está contento, se percata que en el ascensor se pide a los residentes ser considerados con la bulla, lo peor ocurre cuando llega a su puerta y encuentra una serie de mensajes que le piden hacer menos ruido. Él no entiende nada, pues estuvo todo el día en su trabajo.

Una vez dentro escucha extraños sonidos como golpes en la pared o en el piso, pese a que al inicio no hace caso, poco a poco siente que es perturbador, al punto que no lo dejan descansar. Él no es el único que se percata de esto, y aunque sus vecinos no saben quién es el que lo provoca, casi todos están convencidos que es él. ¿Qué es lo que pasa realmente?.

Incluso, el protagonista comienza a sentirse perturbado por todo lo que viene viviendo en “Mis 84 m²” (Foto: MIZIFILM)

ASÍ PUEDES VER “MIS 84 M²”

La película “Mis 84 m²” se estrena el 18 de julio de 2025 en Netflix. Estará disponible tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Por lo tanto, para disfrutar del filme debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MIS 84 M²”

“Un hombre que invirtió todos sus ahorros en un nuevo apartamento descubre que detrás de sus paredes se ocultan ruidos molestos, vecinos hostiles y secretos inquietantes”, es la breve descripción que le da Netflix.

REPARTO DE “MIS 84 M²”

A continuación, los nombres de algunos actores que forman parte de esta producción surcoreana:

Kang Ha-neul como Noh Woo-sung

Yeom Hye-ran como Eunhwa

Seo Hyun-woo como Jin-ho

Jeon Jin-oh

Cho Han-jun

FICHA TÉCNICA DE “MIS 84 M²”

Título: Mis 84 m²

Mis 84 m² Año: 2025

2025 País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Kim Tae-joon y Sharon S. Park

Kim Tae-joon y Sharon S. Park Guion: Kim Tae-joon

Kim Tae-joon Compañías: MIZIFILM

MIZIFILM Distribuidora: Netflix