“Mi vida con los chicos Walter” se ha convertido en un éxito en Netflix, plataforma que ya anunció una tercera temporada que nos revelará lo que pasará finalmente con los protagonistas del triángulo amoroso, así como con el patriarca de la familia, quien estaba delicado de salud. Pese a que esta producción televisiva se basa en los libros homónimos de Ali Novak, la showrunner Melanie Halsall adelantó que el cierre sorprenderá a todos, pues será diferente al libro. Debido a ello, te contamos las principales diferencias entre la obra y la serie.
Vale precisar que el drama juvenil “My Life with the Walter Boys” sigue a Jackie Howard, una adolescente de 15 años que radicaba en Nueva York, pero que de un momento a otro quedó huérfana, luego de que sus padres murieron en un accidente, motivo por el que se vio obligada a dejar sus privilegios para mudarse a Silver Falls, Colorado, donde vivirá con la numerosa familia Walter.
LIBROS VS. SERIE DE NETFLIX
Tomando en cuenta que la serie se basó en los libros de Novak, para llevar “Mi vida con los chicos Walter” a la pantalla se realizaron varios cambios como:
CANTIDAD DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA WALTER
- Libros: Los Walter tienen 11 hijos, excluyendo a Jackie. En total, eran 10 niños y una niña.
- Serie: Hay 10 hijos de los Walter. “Dos de los grupos de gemelos se convirtieron en uno solo, y creo que es un cambio bastante importante que la gente notará”, dijo Halsall a Entertainment Weekly en 2023.
EL TRIÁNGULO AMOROSO
- Libros: Jackie y Alex tienen una buena relación, mientras que Cole se muestra hostil y distante a la joven al comienzo, algo que poco a poco cambia.
- Serie: Jackie se siente muy confundida, a pesar de que en un comienzo siente más apego por Alex, pronto su interés por Cole crece más. Esto convierte a Alex en alguien insistente con la muchacha.
EL BESO ENTRE JACKIE Y COLE
- Libros: Jackie y Cole se besan en un juego de verdad o reto, algo que sucede mucho antes del final de la serie.
- Serie: Si bien, el mismo juego se recrea en la pantalla, ellos nos llegan a besarse porque Jacki comienza a vomitar por el alcohol y huye. Su primer beso se da al final de la temporada.
UNA MAYOR TRAMA PARA LOS PATRIARCAS DE LA FAMILIA
- Libros: Katherine y George Walter tienen menos participación en la trama, por lo que su presencia es más general.
- Serie: Los patriarcas de los Walter están más involucrados en la historia. A ellos se les ve con problemas financieros tras la propagación de una enfermedad que ataca a los árboles de su rancho. Asimismo, el estado de salud de George tampoco anda bien.
NUEVOS PERSONAJES
- Libros: Se centra más en los personajes principales de “My Life with Walter Boys”.
- Serie: Se introducen nuevos rostros para hacer más dinámico el drama, pues la familia tiene que interactuar con más personas, quienes también tienen nuevas tramas.