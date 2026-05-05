Kang Dan-shim (Lim Ji-yeon) despierta en la Seul actual en el cuerpo de Shin Seo-ri, una actriz desconocida que interpreta papeles secundarios en dramas históricos, luego de ser condenada a muerte por envenenamiento por su astucia, ambición y crueldad en la dinastía Joseon. La protagonista de “Mi némesis con aires de realeza” (“My Royal Nemesis” en inglés y “Meotjin Sinsegye” en su idioma original), nueva serie coreana de Netflix, tiene la oportunidad de reescribir su destino cuando conoce a un despiadado magnate moderno.

La comedia romántica y fantasía escrita por Kang Hyun-joo, dirigida por Han Tae-seop y protagonizada por Lim Ji-yeon, Heo Nam-jun y Jang Seung-jo, tiene su estreno programado para el 8 de mayo de 2026 en SBS TV y se emitirá todos los viernes y sábados a las 21:50 (KST). La serie también estará disponible en Netflix.

Kim Min-seok, Lee Se-hee, Kim Hae-sook, Baek Ji-won, Geum Bo-sal, Park Jin-woo, Chae Seo-an, Yoon Joo-sang, Yoon Byung-hee, Jung Young-joo, Baek Eun-hye y Jung Jae-kyung también son parte del elenco de “Mi némesis con aires de realeza”.

Lim Ji-yeon y Heo Nam-jun son los protagonistas de la serie coreana "Mi némesis con aires de realeza", dirigida por Han Tae-seop y escrita por Kang Hyun-joo (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “My Royal Nemesis”, “una villana de la era Joseon condenada a muerte despierta en la Seúl actual, donde un despiadado heredero podría ser su última esperanza de cambiar su destino.”

Debido a su naturaleza impredecible, la protagonista se adapta rápidamente al mundo moderno. Cuando conoce a Cha Se-gye, el despiadado heredero de un conglomerado empresarial comprende que él es la única opción para cambiar su destino.

¿CÓMO VER “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

“Mi némesis con aires de realeza” se estrenará el viernes 8 de mayo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MY ROYAL NEMESIS”

REPARTO DE “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”

Lim Ji-yeon como Shin Seo-ri / Kang Dan-shim

Heo Nam-jun como Cha Se-gye

Jang Seung-jo como Choi Moon-do

Kim Min-seok como Baek Gwang-nam

Lee Se-hee como Yoon Ji-hyo

Kim Hae-sook como Nam Ok-soon

Baek Ji-won como Hong Bu-seon

Geum Bo-sal como Geum Jeong-ae

Park Jin-woo como Gu Pil-gyu

Chae Seo-an como Mo Tae-hee

Yoon Joo-sang como Cha Dal-su

Yoon Byung-hee como Son Jae-chan

Jung Young-joo como Cha Ju-ran

Baek Eun-hye como Cha Ju-mi

Jung Jae-kyung como Sunwoo Jung-hyun

Kim Gye-rim como Kwak Eun-ah

Oh Man-seok como Jang Seok-ho

Jeong Jae-hyeok como Seo Nam-jin

Shin Jeong-won como Kim Hyun-hee

Kim Hyun como Kwon Jin-ok

Lim Ji-yeon es la encargada de dar vida a Shin Seo-ri / Kang Dan-shim en la serie surcoreana "Mi némesis con aires de realeza" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MY ROYAL NEMESIS”?

La primera temporada de “Mi némesis con aires de realeza”, que cuenta como Kim Min-tae productor, tiene 14 episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MI NÉMESIS CON AIRES DE REALEZA”?

El rodaje principal de “My Royal Nemesis”, producida por las compañías Studio S, Studio Dragon y Gill Pictures, comenzó en la segunda mitad de 2025.