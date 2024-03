La noticia de que un afortunado ganó el premio mayor de Mega Millions el pasado martes 26 de marzo ha despertado la atención de todos en Estados Unidos y no es para menos si tenemos en cuenta que el dinero que se estaba sorteando ese día era de 1,130 millones de dólares, cifra que, sin duda alguna, le cambiará la vida de la noche a la mañana a esta persona que adquirió el boleto en una licorería en el estado de Nueva Jersey.

Este suertudo acertó todos los números, incluyendo el Mega Ball, lo que le dio el ansiado jackpot, pero lo que no se sabe, de momento, es quién es. Hasta ahora no se ha acercado a cobrar su premio, así que esperemos que lo haga en las próximas semanas, ya que no hay apuro para ello, pues se puede hacer hasta dentro de un año. Ante ello, podríamos especular que estará esperando el mejor momento, mientras lo procesa y se pierde algo de atención porque podría ser peligroso hacerlo ahora.

Algo que también se ha convertido en tema de conversación es la modalidad del pago y cuánto dinero finalmente le quedará para él. Como sabemos, en estas loterías siempre hay dos maneras para recoger el premio. La primera de ellas es a través de un pago anual hasta por 30 años hasta entregar la cantidad planteada.

La segunda forma para hacer efectivo el cobro del premio mayor de la lotería, y el más optada, dicho sea de paso, es en una sola armada, pero con un monto menor. En esta oportunidad, la opción de un único pago es de $536.6 millones de dólares. Sin embargo, hay otra cuestión más que se debe tomar en cuenta: el pago de los impuestos.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS DEL SORTEO?

El sorteo del 26 de marzo de Mega Millions tuvo un ganador en solitario del premio mayor, equivalente a 1,130 millones de dólares, lo que quiere decir que esa persona tuvo la suerte de haber acertado todos los números, que fueron 7, 11, 22, 29, 38 y el Mega Ball, el 4, una proeza que no cualquier persona puede darse el lujo de presumir.

En total, son 13 ganadores del sorteo del 26 de marzo, incluyendo al ganador del jackpot de 1,130 millones de dólares (Foto: Mega Millions)

LOS IMPUESTOS QUE DEBE PAGAR EL GANADOR

Albert Campo, un contador público certificado y presidente de AJC Accounting Services en Manalapan, Nueva Jersey, reveló en una entrevista con CNBC que, como sucede en todas partes, los premios de gran tamaño están sujetos al pago de impuestos y no son para nada pequeños, sino todo lo contrario.

En primer lugar, si elige el pago del premio en una sola armada, debe descontarse un 24% de retención federal obligatoria del IRS, lo que significa que, con ese ajuste, estaría perdiendo cerca de 129 millones de dólares, pero no es lo único que reducirá su premio, sino que existen otros montos a considerar.

Debido a que el premio se encuentra en el tramo impositivo federal más alto, que para el 2024 es del 37%, todavía le falta pagar un 13%, que sería de, aproximadamente, 70 millones de dólares menos para disfrutar.

Si todos creíamos que ya estaba todo descontado, aún hay más, pues debemos reducir lo que se paga por impuestos estatales. En nueva Jersey, este monto se estipula en 8%, por lo que se pagaría 43 millones de dólares más.