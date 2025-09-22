¿Solo cuatro episodios para una serie? Aunque suene sorprendente, así será. El mejor ejemplo es Marvel Zombies, una producción que de inmediato despierta la duda: ¿será suficiente espacio para narrar una historia de esa magnitud? No se trata de un proyecto cualquiera. Estamos ante la primera animación para adultos creada por Marvel Studios Animation, una propuesta oscura, con tintes apocalípticos y un tono muy distinto a lo que usualmente encontramos en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

“Marvel Zombies” se estrena el 24 de septiembre de 2025 en Disney+, y forma parte de la Fase 6 del MCU. Está basada en los cómics del mismo nombre y continúa la historia del episodio “¿Qué pasaría si… Zombies?” que vimos en la serie “What If...?” en 2021. Así que sí, esta vez Marvel se pone oscuro.

Marvel Zombies llega al streaming este miércoles 24 de septiembre (Foto: Disney+)

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE “MARVEL ZOMBIES”?

La premisa arranca en una línea de tiempo alternativa donde una plaga zombie ha convertido a gran parte de los Vengadores y otros personajes del MCU en criaturas devoradoras de carne. La infección ha arrasado con casi todo, y los pocos sobrevivientes que quedan deben embarcarse en una peligrosa misión para descubrir cómo poner fin al apocalipsis.

Lo interesante es que no solo vemos zombis comunes, sino zombis con superpoderes: una combinación que te aseguro es tan aterradora como adictiva. Además, los escenarios, la animación detallada y el tono adulto hacen que esta serie se sienta como un híbrido entre el terror clásico y la acción superheroica.

Así se ve el Capitán América en la serie animada "Marvel Zombies" (Foto: Disney+)

LA PROTAGONISTA DE LA HISTORIA

Una de las cosas que más me llama la atención es que la serie pone en el centro a Kamala Khan / Ms. Marvel, interpretada nuevamente por Iman Vellani. Los creadores la describieron como “el Frodo de esta historia”, lo que tiene mucho sentido. Es joven, esperanzada, y representa esa última chispa de humanidad en un mundo en ruinas.

La lista de personajes que aparecen en “Marvel Zombies” es impresionante. Muchos regresan con sus voces originales y otros como nuevas incorporaciones al caos. El elenco principal incluye:

Florence Pugh como Yelena Belova

Simu Liu como Shang-Chi

Hailee Steinfeld como Kate Bishop

David Harbour como Alexei / Red Guardian

Awkwafina como Katy

Tessa Thompson como Valkyrie

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Red Queen

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Hudson Thames como Peter Parker / Spider-Man

Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart

Wyatt Russell como John Walker / U.S. Agent

Randall Park como Jimmy Woo

Todd Williams como Blade Knight

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “MARVEL ZOMBIES”?

Todos los episodios se estrenan el mismo día: 24 de septiembre de 2025, exclusivamente en Disney+. Este formato de estreno completo ya lo vimos en otras series como “Echo” o “Eyes of Wakanda”, y la verdad, para una historia tan intensa, es ideal poder ver todo de una sola vez.

Si ya tienes una suscripción activa a Disney+, no tienes que hacer nada más. Solo sentarte, prepararte psicológicamente y quizás no comer mientras la ves.

