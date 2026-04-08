Frankie Muniz, Justin Berfield, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, y Caleb Ellsworth-Clark en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)
Frankie Muniz, Justin Berfield, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson, y Caleb Ellsworth-Clark en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)
Redacción Mix
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“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” (“Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” en su idioma original) es un revival de Hulu y Disney+ que sigue a un Malcolm adulto (Frankie Muniz), quien tras años de distanciamiento, es obligado a reunirse con su caótica familia para el 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, que vive feliz con su propia hija Leah y su novia Tristan, debe lidiar de nuevo con el caos de sus hermanos y padres. ¿Cuándo se estrenará?

La comedia creada por Linwood Boomer y dirigida por Ken Kwapis cuenta con el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson , Emy Coligado y Justin Berfield. A ellos se suman, Caleb Ellsworth-Clark, Anthony Timpano, Vaughan Murrae, Keeley Karsten y Kiana Madeira. Sin embargo, .

En diciembre de 2025, , “no sabía cómo iba a ser fácil ser Malcolm. Si iba a ser incómodo volver con el elenco, y sin querer sonar a cliché, fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos nosotros, absolutamente todos, retomamos instantáneamente nuestros personajes, y me refiero a la primera lectura del guion”.

Malcolm adulto (Frankie Muniz) y sus padres, Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston) en una escena de "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney)
Malcolm adulto (Frankie Muniz) y sus padres, Lois (Jane Kaczmarek) y Hal (Bryan Cranston) en una escena de "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney)

SINOPSIS DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “”, también conocida como “Malcolm: de mal en peor”, “pasaron veinte años desde que vimos a Malcolm y su familia, y después de todo este tiempo, no aprendieron absolutamente nada.

El tráiler revela que Malcolm encontró la forma de tener una vida tranquila: alejarse de sus padres y hermanos. Aunque su plan ha funcionado por años y de hecho, tiene una hija maravillosa y una novia estupenda, su caótica familia descubre su secreto y lo arrastra de nuevo a la locura.

¿CÓMO VER “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

Por lo tanto, para ver el revival solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”

REPARTO DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”

  • Frankie Muniz como Malcolm
  • Jane Kaczmarek como Lois
  • Bryan Cranston como Hal
  • Christopher Masterson como Francis
  • Emy Coligado como Piama
  • Justin Berfield como Reese
  • Caleb Ellsworth-Clark como Dewey
  • Anthony Timpano como Jamie
  • Vaughan Murrae como Kelly
  • Keeley Karsten como Leah
  • Kiana Madeira como Tristan
  • Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban
  • David Anthony Higgins como Craig Feldspar
  • Gary Anthony Williams como Abe Kenarban
  • Eric Nenninger como Eric Hanson
  • Arjay Smith como Ken Finley
Keeley Karsten como Leah, Kiana Madeira como Tristan y Frankie Muniz como Malcolm en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)
Keeley Karsten como Leah, Kiana Madeira como Tristan y Frankie Muniz como Malcolm en la comedia "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta" (Foto: Disney/ Hulu)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, que cuenta con Linwood Boomer, Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann y Ken Kwapis como productores ejecutivos, tiene cuatro episodios de 30 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?

El rodaje principal de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, producida por las compañías Satin City Productions, KatCo, New Regency y 20th Television, comenzó el 13 de abril de 2025 en los estudios de cine de Vancouver y finalizó el 16 de mayo del mismo año.

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