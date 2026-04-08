“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” (“Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” en su idioma original) es un revival de Hulu y Disney+ que sigue a un Malcolm adulto (Frankie Muniz), quien tras años de distanciamiento, es obligado a reunirse con su caótica familia para el 40º aniversario de bodas de Hal y Lois. Malcolm, que vive feliz con su propia hija Leah y su novia Tristan, debe lidiar de nuevo con el caos de sus hermanos y padres. ¿Cuándo se estrenará?
La comedia creada por Linwood Boomer y dirigida por Ken Kwapis cuenta con el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson , Emy Coligado y Justin Berfield. A ellos se suman, Caleb Ellsworth-Clark, Anthony Timpano, Vaughan Murrae, Keeley Karsten y Kiana Madeira. Sin embargo, Erik Per Sullivan no volverá como Dewey.
En diciembre de 2025, Muniz aseguró a People que, “no sabía cómo iba a ser fácil ser Malcolm. Si iba a ser incómodo volver con el elenco, y sin querer sonar a cliché, fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos nosotros, absolutamente todos, retomamos instantáneamente nuestros personajes, y me refiero a la primera lectura del guion”.
SINOPSIS DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, también conocida como “Malcolm: de mal en peor”, “pasaron veinte años desde que vimos a Malcolm y su familia, y después de todo este tiempo, no aprendieron absolutamente nada.”
El tráiler revela que Malcolm encontró la forma de tener una vida tranquila: alejarse de sus padres y hermanos. Aunque su plan ha funcionado por años y de hecho, tiene una hija maravillosa y una novia estupenda, su caótica familia descubre su secreto y lo arrastra de nuevo a la locura.
¿CÓMO VER “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?
“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta” se estrenará el 10 de abril de 2026 en Disney+ y Hulu. Por lo tanto, para ver el revival solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.
TRÁILER DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”
REPARTO DE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”
- Frankie Muniz como Malcolm
- Jane Kaczmarek como Lois
- Bryan Cranston como Hal
- Christopher Masterson como Francis
- Emy Coligado como Piama
- Justin Berfield como Reese
- Caleb Ellsworth-Clark como Dewey
- Anthony Timpano como Jamie
- Vaughan Murrae como Kelly
- Keeley Karsten como Leah
- Kiana Madeira como Tristan
- Craig Lamar Traylor como Stevie Kenarban
- David Anthony Higgins como Craig Feldspar
- Gary Anthony Williams como Abe Kenarban
- Eric Nenninger como Eric Hanson
- Arjay Smith como Ken Finley
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?
“Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, que cuenta con Linwood Boomer, Bryan Cranston, Tracy Katsky, Gail Berman, Arnon Milchan, Yariv Milchan, Natalie Lehmann y Ken Kwapis como productores ejecutivos, tiene cuatro episodios de 30 minutos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MALCOLM IN THE MIDDLE: LA VIDA SIGUE SIENDO INJUSTA”?
El rodaje principal de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, producida por las compañías Satin City Productions, KatCo, New Regency y 20th Television, comenzó el 13 de abril de 2025 en los estudios de cine de Vancouver y finalizó el 16 de mayo del mismo año.