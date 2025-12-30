Los cuatro episodios de “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” se estrenarán el 10 de abril de 2026 en Hulu y Disney+. Por supuesto, el revival de la popular serie que se emitió desde enero de 2000 hasta mayo de 2006, contará con el regreso de Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson y Justin Berfield en sus roles habituales. Sin embargo, Erik Per Sullivan, quien interpretaba al adorable Dewey, no retomará el papel. ¿Por qué?

Los nuevos capítulos de la sitcom que catapultó la carrera de Bryan Cranston y que volvió inmortal a Frankie Muniz se ambientan aproximadamente 20 años después del final de la serie original y sigue a Malcolm, quien debe volver a su cao cao hogar para la celebración del 40 aniversario de matrimonio de sus padres, Hal y Lois.

LA RAZÓN POR LA QUE ERIK PER SULLIVAN NO REGRESA EN EL REVIVAL DE “MALCOLM IN THE MIDDLE”

Aunque Dewey se convirtió en el personaje favorito de muchos fanáticos de “Malcolm in the Middle”, Erik Per Sullivan se retiró de la actuación en 2010, a los 19 años. Desde entonces se ha mantenido alejado de la industria televisiva y se ha enfocado en otras cosas. No obstante, fue invitado para ser parte del proyecto, pero rechazó la oferta, así lo reveló Bryan Cranston.

“Hablé con Erik y le dije: ‘¡Oye, ya tenemos el show! Va a volver’. Me respondió: ‘¡Genial!’. Y yo le dije: ‘Sí, estamos deseando que vuelvas’. Me respondió: ‘No, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico’”, señaló el actor recordado por protagonizar “Breaking Bad” en el podcast “Fly on the Wall”, presentado por Dana Carvey y David Spade.

Erik Per Sullivan no volverá a interpretar a Dewey en los nuevos episodios de la serie "Malcolm in the Middle" (Foto: Fox Television Studios)

Durante dicha entrevista de junio de 2025, Bryan Cranston también reveló lo que está haciendo la ex estrella infantil que actualmente tiene 34 años.

“De hecho, va a Harvard”, agregó Cranston. “Es muy inteligente y ahora mismo está haciendo su maestría en Harvard. Dijo: ‘¡Dios mío, no, no he actuado desde que tenía 9 años o algo así! Así que no me interesa’”.

¿Quién interpretará a Dewey en el revival de “Malcolm in the Middle”?

Debido a que Erik Per Sullivan rechazó retomar el papel de Dewy en los nuevos episodios de “Malcolm in the Middle”, el rol recae en Caleb Ellsworth-Clark, quien ha participado en las películas “Cazador del Silencio”, “Espiral, el juego del miedo continúa” y “El callejón de las almas perdidas”.

El actor canadiense también apareció en series como “Young Drunk Punk”, “Wynonna Earp”, “The Expanse”, “Infierno sobre ruedas”, “Joe Pickett”, “The Handmaid’s Tail” y “Fargo”.