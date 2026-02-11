June (Mia Jenkins) se muda Milán para empezar una nueva vida tras una tragedia familiar. No obstante, el drama reaparece cuando conoce a dos amigos. Empieza a salir con el alumno modelo, pero no puede evitar sentirse atraída por el chico problemático en “Love Me Love Me”, película italoestadounidense de Amazon Prime Video. ¿Quieres conocer más detalles de esta producción?
El drama romántico, dirigido por Roger Kumble (“Cruel Intentions”) a partir del guion de Veronica Galli y Serena Tateo, cuenta con las actuaciones de Mia Jenkins, Pepe Barroso, Luca Melucci, Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall, Vanessa Donghi, Elizabeth Kinnear, Tommaso Caporali, Bruno Cabrerizo, Edoardo De Marte, Ángel de Miguel, Jim Bannister, Alessio Di Chirico, Marco Patrassi y Riccardo Rischia.
¿EN QUÉ SE BASA “LOVE ME LOVE ME”?
“Love Me, Love Me” se basa en la primera novela de la serie homónima de cuatro libros de Stefania S. que ha generado más de 23 millones de lecturas en Wattpad y fue publicada en Italia por Sperling & Kupfer.
SINOPSIS DE “LOVE ME LOVE ME”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Love Me Love Me”, “tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de cero y se matricula en una escuela internacional de élite, donde encuentra consuelo saliendo con Will, el alumno de honor perfecto.
Pero su frágil estabilidad se ve sacudida por una explosiva rivalidad con su mejor amigo, James —un chico carismático y problemático que esconde una vida peligrosa en peleas clandestinas de MMA—, lo que convierte el resentimiento en una atracción irresistible y obliga a June a elegir entre la seguridad y un amor que desafía todo lo que creía desear.”
¿CÓMO VER “LOVE ME LOVE ME”?
“Love Me Love Me” se estrenará el viernes 13 de febrero de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “LOVE ME LOVE ME”
REPARTO DE “LOVE ME LOVE ME”
- Mia Jenkins como June
- Pepe Barroso como James
- Luca Melucci como Will
- Andrea Guo como Amelia
- Michelangelo Vizzini como Blaze
- Madior Fall como Jackson
- Vanessa Donghi como Ari
- Elizabeth Kinnear como April
- Tommaso Caporali como Austin
- Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett
- Edoardo De Marte como Jasper
- Ángel de Miguel como Jordan
- Jim Bannister como August
- Alessio Di Chirico como Luigi
- Marco Patrassi como Pietro
- Riccardo Rischia como Bouncer
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LOVE ME LOVE ME”?
“Love Me Love Me”, coproducida por Lotus Production, una compañía de Leone Film Group, y Amazon MGM Studios, con el apoyo de WEBTOON Productions, tiene una duración de 99 minutos, es decir, 1 hora y 39 minutos.