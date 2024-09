“Los feos” (“Uglies” en su idioma original) es una película de Netflix dirigida por McG que sigues a Tally (Joey King), una adolescente que emprende un viaje peligroso para salvar a una amiga en una distopía futurista que impone cánones de belleza y cirugías cosméticas. De alguna manera, ella termina en la primera línea de un levantamiento en ciernes en esta sociedad aparentemente perfecta. ¿Qué otros actores forman parte del elenco de la cinta escrita por Jacob Forman, Vanessa Taylor y Whit Anderson?

Básicamente, lo que sucede es que te ofrecen una cirugía cuando cumples 16 años para que puedas lucir como quieras”, explicó a Tudum el director de la película de acción y ciencia ficción basada en la novela del mismo nombre de Scott Westerfeld. “La sociedad cree que si todos nos vemos como queremos, podemos erradicar los conflictos”.

Keith Powers, Chase Stokes, Brianne Tju y Laverne Cox conforman el reparto principal de “Los feos”. Mientras que Jillian Murray, Kelly Gale, Luke Eisner, Kevin Miles, Jan Luis Castellanos, Robert Palmer Watkins, Lindsay Rootare, Andzelika Bobrova, Charmin Lee, Alex D. Jennings, Jay DeVon Johnson, John Castle y Alejandro Pagán también son parte del elenco.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS FEOS”?

1. Joey King como Tally Youngblood

Joey King, conocida por su papel de Ramona Quimby en “Ramona and Beezus”, Rochelle ‘Elle’ Evans en las películas “The Kissing Booth”, Gypsy Rose Blanchard en la serie “The Act” y Zara Ford en “A Family Affair”, asume el rol de Tally Youngblood, una joven ansiosa por unirse a una sociedad donde que impone una cirugía estética a los 16 años hasta que su amiga escapa.

“Lo que es una locura es que mi entusiasmo por la historia ha estado al mismo nivel desde que tenía 11 años”, contó a Tudum la actriz que conoció el libro de Westerfeld gracias a su hermana. “Ella me dijo: ‘Simplemente lee el primer capítulo y si no quieres continuar, entonces no tienes que hacerlo’”. Asimismo, agregó: “Yo pensaba: ‘Quiero interpretar a Tally Youngblood algún día’”.

Joey King interpreta Tally Youngblood, la protagonista de la película de acción y ciencia ficción "Los feos" (Foto: Netflix)

2. Chase Stokes como Peris

Chase Stokes, recordado principalmente por su papel de John Booker ‘John B’ Routledge en la serie “Outer Banks” y que apareció en “Stranger Things”, “Daytime Divas”, “The Beach House”, “The First” y “Tell Me Your Secrets”, da vida a Peris, el amigo de la infancia de Tally. “Peris es una especie de tres personajes en uno, ya que lo vemos cambiar a lo largo de la película”, explicó Stokes.

Chase Stokes asume el rol de Peris, amigo de Tally, en la película de acción y ciencia ficción "Los feos" (Foto: Netflix)

3. Keith Powers como David

Keith Powers, que participó en “Pretty Little Liars”, “Straight Outta Compton”, “Fear the Walking Dead”, “Recovery Road”, “The New Editon History”, “Let’s Just Be Friends”, “Famous in Love”, “Wild ‘N Out” y “Before I Fall”, interpreta a David, el interés romántico de Tally.

Joey King interpreta a Tally Youngblood y Keith Powers interpreta a David en la película de acción y ciencia ficción "Los feos" (Foto: Netflix)

4. Brianne Tju como Shay

Brianne Tju, conocida por interpretar a Alex en la serie de Disney Channel “Liv and Maddie” y Riley Marra en la serie de MTV “Scream”, y por aparecer en “So Random!”, “The Thundermans”, “Grey’s Anatomy”, “Famous in Love”, “Light as a Feather”, “iZombie” y “I Know What You Did Last Summer, asume el papel de Shay, la mejor amiga de Tally.

Brianne Tju asume el rol de Shay, la amiga de Tally, en la película de acción y ciencia ficción "Los feos" (Foto: Netflix)

5. Laverne Cox como Dra. Cable

Laverne Cox, recordada por su papel como Sophia Burset en la serie de Netflix “Orange Is the New Black” y por sus roles en series como “Dear White People”, “Curb Your Enthusiasm”, “One World: Together at Home”, “The Blacklist” y “Inventing Anna”, da vida a a Dra. Cable.

Laverne Cox es la encargada de interpretar a la Dra. Cable en la película de acción y ciencia ficción "Los feos" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Los feos”:

Jillian Murray como Ellie Youngblood

Kelly Gale como Sage

Luke Eisner como Kono

Kevin Miles como Auryn

Jan Luis Castellanos como Croy

Robert Palmer Watkins como Sol Youngblood

Lindsay Rootare

Andzelika Bobrova

Charmin Lee como Maddy

Alex D. Jennings como Garbo

Jay DeVon Johnson como Az

John Castle

Alejandro Pagán

SINOPSIS DE “LOS FEOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Los feos” se desarrolla en “un mundo futurista que impone la cirugía estética a los 16 años y sigue a Tally, quien está deseando que le llegue el turno para integrarse en la sociedad. Pero cuando se escapa una amiga suya, Tally emprende una misión para salvarla que cambia todo lo que pensaba que quería”.

¿CÓMO VER “LOS FEOS”?

“Los feos” se estrenará el viernes 13 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la película de acción y ciencia ficción solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.