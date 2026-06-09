El joven fiscal Leopold Bilski (Jakub Gierszał) regresa para investigar la desaparición de un niño pequeño en un pueblo remoto de Polonia en “Los colores del mal: Negro” (“Colors of Evil: Black” en inglés y “Kolory zla. Czern” en su idioma original), la nueva película polaca de Netflix. Tras seguir algunas pistas, descubre vínculos inesperados con un antiguo caso de personas desaparecidas. ¿Quieres conocer más detalles de esta secuela?

Este thriller policíaco que incluye giros inesperados y su atmósfera pesada cuenta con la dirección de Adrian Panek y con las actuaciones de Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Zdzisław Wardejn, Beata Ścibakówna, Piotr Żurawski, Robert Gonera, Julian Świeżewski, Adam Bobik, Róża Łukaszewicz, Bartosz Mikulak, Dorota Ruśkowska y Cezary Łukaszewicz

¿EN QUÉ SE BASA “COLORS OF EVIL: BLACK”?

“Colors of Evil: Black”, que es la secuela de la película “Los colores del mal: Rojo”, se basa en la exitosa saga de novelas de Małgorzata Oliwia Sobczak que se centra en oscuras investigaciones de misterio y crímenes.

Jakub Gierszał regresa como el protagnista del thiller policíaco polaco "Los colores del mal: Negro", donde vuelve a interpretar al fiscal Leopold Bilski (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Los colores del mal: Negro” “gira en torno al fiscal Leopold Bilski, transferido a lo que aparentaba ser el pacífico pueblo de Casubia, donde la desaparición de menores expone incómodas verdades y oscuros secretos escondidos por años.

Siguiendo una estela de inquietantes indicios, juegos psicológicos y leyendas locales, Bilski debe confrontar la oscuridad que se oculta tras las fachadas perfectas. Es la historia del alto precio que se debe pagar cuando se enfrenta al mal escondido en la vida cotidiana.”

Por lo visto en el tráiler, Leopold Bilski debe investigar si el cuerpo que encontraron en el bosque y que tiene signos de ser parte de un ritual, tiene alguna relación con la desaparición de un niño. Además, debe darse prisa para encontrar al pequeño con vida.

¿CÓMO VER “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”?

“Los colores del mal: Negro” se estrenará el miercoles 10 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca de misterio y suspense de 2024 solo necesitas una suscripcion a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “COLORS OF EVIL: BLACK”

REPARTO DE “LOS COLORES DEL MAL: NEGRO”

Jakub Gierszał como Leopold Bilski

Marianna Zydek

Andrzej Chyra

Zdzisław Wardejn

Beata Ścibakówna

Piotr Żurawski

Robert Gonera

Julian Świeżewski

Adam Bobik

Róża Łukaszewicz

Bartosz Mikulak

Dorota Ruśkowska

Cezary Łukaszewicz