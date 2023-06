Lionel Messi está a punto de cerrar negociaciones para jugar en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Después de su salida del Paris Saint Germain, se pensó que la estrella deportiva regresaría a Barcelona o aceptaría una millonaria propuesta de Arabia Saudita. Sin embargo, todo indica que el delantero se unirá al Inter Miami y aquí te contamos todos los detalles de su contrato.

Fue el propio futbolista quien reveló su intención de trasladarse a Miami. En una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, dijo que no quería dejar su futuro en manos de alguien más.

“He tomado la decisión de ir a Miami. Todavía no está cerrado al 100%. Me faltan algunas cosas, pero hemos decidido ir por ese camino”, comentó.

Desde hace años, Leonel Messi es uno de los futbolistas más cotizados de la industria. Cuando firmó con el club francés, se especuló que el monto de su salario era de 37 millones de euros al año, mientras que fuentes como The New York Times afirmaba que rondaba los 35 millones.

Aunque el argentino tiene 35 años, todavía tiene mucho que entregar y su entrada al Inter Miami no se puede quedar atrás. Además de una cuantiosa suma por temporada, el futbolista ha pedido otros beneficios.

¿CUÁLES SERÍAN LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LIONEL MESSI CON EL INTER MIAMI?

Un sueldo de 40 millones

Uno de los principales puntos del contrato es el millonario sueldo que recibirá. De acuerdo al medio The Athletic, Lionel Messi ganará 40 millones de dólares por temporada.

Además, se estipularía que se quedaría en el club por lo menos por tres temporadas. Al finalizar el segundo año, existe una posibilidad para una salida solo si ambas partes dan conformidad. Por ello, si el futbolista se mantiene por el tiempo previsto, recibirá un total de 120 millones de dólares.

Comisión de ventas de indumentaria

El sueldo no sería el único ingreso de Lionel Messi con el club, pues parece que el Inter le ha ofrecido una comisión en las ventas que realiza el equipo en cuanto a indumentaria.

El club trabaja de la mano con Adidas, la marca de vestimenta y artículos deportivos que también patrocina al argentino desde el 2006.

En la página web, están disponibles las camisetas del equipo en sus diferentes versiones, las cuales tienen un costo entre 60 a 150 dólares.

Las camisetas del Inter Miami están disponibles en la página web de Adidas (Foto: Adidas)

Ganancias por transmisión

El dinero entra por todos lados, pues Lionel Messi también recibiría parte de las ganancias que obtiene la MLS por los contratos de transmisión con Apple TV. La liga tiene suscripciones al MLS Season Pass (Pase por temporada de la MLS) que firmó con la empresa de streaming. Esto implica millones de dólares para la industria.

Adicionalmente, Apple se encuentra realizando una serie documental del futbolista sobre su trayecto por el Campeonato mundial de fútbol realizado en Qatar, donde Argentina (con Messi a la cabeza) se llevó la copa.

Junto a la Selección argentina, Lionel Messi levantó la copa del mundo de Qatar 2022 (Foto: AFP)

Promesa de accionista

Otro acuerdo que aseguraría el futuro financiero a Lionel Messi, es un acuerdo donde el futbolista podrá comprar parte de las acciones de algún equipo de la Major League Soccer en el futuro.

Algo similar sucedió con el delantero inglés David Beckham, quien empezó a jugar con Los Ángeles Galaxy bajo una condición similar.