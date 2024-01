Este 7 de enero de 2024, el mundo del deporte se tiñó de luto tras el fallecimiento de Franz Beckenbauer, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, a los 78 años. La noticia fue dada a conocer por su familia al día siguiente de su deceso. Su partida, no sólo llenó de tristeza a quienes conocieron y disfrutaron su carrera, también a las nuevas generaciones que se deleitaron con su juego gracias a los registros que se conservan del deportista, considerado un ídolo; y no era para menos, ya que el alemán logró alzar la Copa del Mundo en dos oportunidades: una como jugador de la Selección de Alemania y otra como director técnico del plantel alemán.

“Con profundo dolor, comunicamos que nuestro padre y mi marido, Franz Beckenbauer, murió el domingo [7 de enero], tranquilamente en el entorno de su familia. Pedimos poder llevar el duelo en paz y omitir toda pregunta”, señalaron sus seres queridos.

Debido a que el legendario jugador deja un gran vacío en el mundo del balompié, el que menos se pregunta cuál o cuáles fueron las causas de su fallecimiento. No olvidemos que él se desempeñó como presidente honorario del Bayern de Múnich hasta sus últimos días de existencia.

LA CAUSAS DE LA MUERTE DE FRANZ BECKENBAUER

En el comunicado lanzado por su familia, no se precisa las causas de la muerte de Franz Beckenbauer, por lo que se habría dado de forma natural. Lo que sí se sabe es que luchaba hace algún tiempo con varios problemas de salud, los cuales habían afectado su integridad.

En los últimos años, ‘El Káiser’, como era conocido, pasó por el quirófano para dos cirugías de corazón y un implante de cadera. A esto se sumó que en 2019 perdió la visión en su ojo derecho; no sólo ello, en abril de 2023, la parte física y cognitiva de la estrella de fútbol se deterioraron

Su hermano Walter Beckenbauer advirtió que el futbolista estaba muy delicado, por lo que sus apariciones públicas eran cada vez menores, tanto así que no pudo estar en el Mundial de Qatar ni en el funeral de su gran amigo Pelé. “Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”, señaló su pariente en un documental.

Franz Beckenbauer da una conferencia de prensa el 29 de junio de 2006 en el Centro de Prensa del Estadio Olímpico de Berlín (Foto: Voishmel / AFP)

EL MUNDO LAMENTA SU PARTIDA

Ante la partida del ícono del fútbol Franz Beckenbauer, jugadores del balompié, clubes, organizaciones y más, no dudaron en dedicarle emotivas frases. “Descanse en paz, Franz Beckenbauer. Uno de los mejores jugadores que ha visto este deporte y un líder natural. Todos lo extrañaremos profundamente”, publicó en X la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

“La familia de la Bundesliga está devastada al enterarse de la muerte de Franz Beckenbauer. Un auténtico ícono, entonces, ahora y siempre. QEPD, Der Kaiser”, escribió la Bundesliga en la misma red social.

“‘Der Kaiser’ fue un jugador extraordinario, un entrenador exitoso y un experto popular que dio forma al fútbol alemán como ningún otro”, posteó la UEFA, mientras que desde la Premier League lo calificaron: “tan elegante como dominante”.

En tanto, el Bayern señaló en redes sociales que tras su muerte el mundo se volvió “de repente más oscuro, más tranquilo, más pobre. Sin él, el FC Bayern nunca se habría convertido en el club que es hoy”. Mientras que el presidente del club, Herbert Hainer, dijo: “No hay palabras para expresar cuán grande es nuestro dolor y el vacío que deja Franz Beckenbauer. Como jugador, aportó al campo una sensación de sencillez, elegancia y magia… aportó el glamour”.

La vez que el capitán de Alemania Occidental, Franz Beckenbauer, sostuvo el trofeo tras la victoria de su equipo en la final del Mundial de fútbol "Alemania Occidental - Holanda" en el Estadio Olímpico de Múnich el 7 de julio de 1974 (Foto: AFP)

UN JUGADOR QUE GANÓ BALONES DE ORO, COPAS MUNDIALES Y MÁS

Franz Beckenbauer fue un futbolista y entrenador alemán, que fue reconocido como uno de los mejores de todos los tiempos, pues ganó dos Balones de Oro en 1972 y 1976, siendo el primer defensa en lograr esta hazaña.

Aunque su posición era mediocampista, debido a sus grandes habilidades se adaptó a diferentes posiciones en el campo de juego, siendo considerado un gran exponente de la posición de defensa líbero, que en su época era desconocida.

Ganó la Eurocopa en 1972; asimismo, se llevó los máximos trofeos en la Copa Mundial de Fútbol: una en 1974 como jugador y otra como entrenador de la Selección de Alemania en 1990.

Además de ello, ganó innumerables trofeos para los equipos que jugó y dirigió lo largo de su carrera.