“La viuda negra” (“A Widow’s Game” en inglés) es un drama criminal de Netflix que se centra en el terrible asesinato de un hombre en un aparcamiento de Valencia. Cuando la inspectora del caso, Eva Torres (Carmen Machi) analiza la escena del crimen y las primeras pistas determina que la esposa, Maje (Ivana Baquero), es la principal sospechosa. Pero no actuó sola, su cómplice fue un colega de la clínica en la que trabajaba Maje. La película dirigida por Carlos Sedes está basado en una historia de la vida real. ¿Qué se sabe sobre el caso?

La cinta fue escrita por Ramón Campos, Gema R. Neira, David Orea, Jon de la Cuesta, Ricardo Jornet y Javier Chacártegui, y cuenta con Ivana Baquero (“El laberinto del Fauno”, “Alta Mar”) y Carmen Machi (“Celeste”, Amor de madre”, “Criminal”), Tristán Ulloa (“El caso Asunta”, “Berlín”) como protagonistas.

Joel Sánchez, Álex Gadea, Pablo Molinero, Pepe Ocio, Ramón Ródenas, Amparo Fernández y Miquel Mars también forman parte del elenco de “La viuda negra”, que se estrena el 30 de mayo de 2025.

Álex Gadea interpreta a Arturo y Ivana Baquero interpreta a su esposa Maje en la película española "La viuda negra" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA VERDADERA HISTORIA DEL CRIMEN DE PATRAIX?

“La viuda negra” está basada en la historia del caso conocido como la “viuda negra de Patraix”, que hace hace referencia al asesinato de Antonio Navarro Cerdán, un ingenriero industrial de 35 años. El crimen ocurrió en el garaje del número 18 de la calle de Calamocha en el barrio de Patraix (Valencia) el 16 de agosto de 2017.

El autor fue Salvador Rodrigo Lapiedra, uno de los amantes de la enfermera María Jesús Moreno Cantó, conocida como Maje, y su compañero de trabajo. Ellos se conocieron en el 2015 y aunque ambos estaban casados, empezaron una relación clandestina.

Tras la investigación, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia, señalaron a los amantes como los responsables y el 8 de noviembre de 2017 intervinieron una conversación telefónica entre los dos sospechosos. Finalmente, el 12 de enero de 2018, fueron detenidos acusados del asesinato del ingeniero industrial.

¿Cómo planearon el asesinato de Antonio Navarro Cerdán?

Al principio, Salvador asumió toda la culpa, pero al descubrir que Maje mantenía una relación con otro interno del centro penitenciario de Picassent, cambió su declaración. Contó que ella la convenció de cometer el crimen para que pudieran ser felices juntos y ella se quedara con la herencia de su esposo y el dinero de las pólizas de seguro.

“Estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Temía por su vida. No sé por qué acepté. Insistió lo suficiente para convencerme”, señaló Rodrigo durante el juicio. “Me dijo que mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos”.

Sobre la planeación de asesinato dijo: “Lo preparamos para finales de julio, ella me diría los días que trabajaba él, me dijo el coche, la marca, la plaza y donde lo aparcaba Antonio. Ella me dijo que el garaje era buena opción, que en verano no había mucha gente y le dije que de acuerdo”. El 16 de agosto de 2017, Salvador se escondió en el aparcamiento y en torno a las 7.40 horas, abordó súbitamente a Antonio y lo apuñaló siete veces.

Tristán Ulloa asume el rol de Salva Rodrigo, el amante de Maje, en la película española "La viuda negra" (Foto: Netflix)

Las condenas de Maje y Salvador

Por supuesto, Maje negó las declaraciones de su amante y negó estar enamorada de él, a pesar de que las cartas de amor presentadas en el juicio. El 16 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo dictó sentencia: 22 años de prisión para María Jesús Moreno y 17 para Salvador Rodrigo.