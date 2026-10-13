Gustaf Skarsgård es el protagonista de la película sueca "La tormenta", donde interpreta a Filip, un hombre adinerado que cumple 45 años y organiza una cena con amigos para celebrarlo (Foto: Netflix)
Gustaf Skarsgård es el protagonista de la película sueca "La tormenta", donde interpreta a Filip, un hombre adinerado que cumple 45 años y organiza una cena con amigos para celebrarlo (Foto: Netflix)
Redacción Mix
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Una reunión de amigos y antiguos compañeros de universidad en una lujosa finca del norte de Suecia da un giro dramático debido a una tormenta repentina y veroz, en “La tormenta” (“The Storm” en inglés y “Stormen” en su idioma original). A medida que pasan las horas, el pánico empieza a apoderarse de los asistentes a la celebración, lo que provoca que surjan secretos y afloren emociones inesperadas. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva ?

Este largometraje sueco escrito y dirigido por la aclamada cineasta Josephine Bornebusch (“Baby Reindeer”, “Let Go”) promete ser una comedia dramática ácida e irreverente donde el verdadero peligro no es el clima exterior, sino las personas atrapadas en el interior de la propiedad y los secretos que ocultan.

” cuenta con un reparto conformado por Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim, Filip Berg, Josephine Bornebusch, Jonas Karlsson, Johan Rheborg, Christopher Wagelin, Sara Shirpey, Gizem Erdogan, Henrik Dorsin, Nils Wetterholm y Nicole Levin.

Filip Berg como Ossi, Filip Berg como Ossi, Christopher Wagelin como Henrik, Sara Shirpey como Ninni, Johan Rheborg como Nicholas y Jonas Karlsson como Jakob en una escena de la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)
Filip Berg como Ossi, Filip Berg como Ossi, Christopher Wagelin como Henrik, Sara Shirpey como Ninni, Johan Rheborg como Nicholas y Jonas Karlsson como Jakob en una escena de la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA TORMENTA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Storm”, “Filip cumple 45 años y ha invitado a sus amigos más cercanos a cenar a la lujosa finca que él y su esposa acaban de comprar en el norte de Suecia. Lo que no saben es que se avecina una tormenta feroz y que quedarán atrapados juntos.

Sus impecables actuaciones se desmoronan y comienza un colapso emocional sin filtros. Cuando el pánico empieza a apoderarse de ellos y se dan cuenta de la gravedad de la situación, la finca comienza a encogerse, los secretos salen a la luz y surgen sentimientos inesperados.

Por lo visto en el tráiler, lo que debía ser una celebración por el cumpleaños de Filip y la oportunidad perfecta para conseguir inversores en su nuevo proyecto, se convierte en un caos cuando los invitados quedan atrapados. El encierro y el alcohol provocan que las máscaras caigan y se muestren las verdaderas personalidades de los asistentes.

¿CÓMO VER “LA TORMENTA”?

, por lo tanto, para ver la nueva película sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE STORM”

REPARTO DE “LA TORMENTA”

  • Gustaf Skarsgård como Filip
  • Aliette Opheim como Caroline
  • Filip Berg como Ossi
  • Josephine Bornebusch como Kina
  • Jonas Karlsson como Jacob
  • Johan Rheborg como Nicholas
  • Christopher Wagelin como Henrik Müller
  • Sara Shirpey como Ninni
  • Gizem Erdogan como Nattis
  • Henrik Dorsin como Stefan
  • Nils Wetterholm como Petter
  • Nicole Levin como Siri
  • Editha Domingo como Carmen
Josephine Bornebusch asume el papel de Kina en la película sueca "La tormenta", que ha sido catalogada como una producción excéntrica, divertida y descabellada (Foto: Netflix)
Josephine Bornebusch asume el papel de Kina en la película sueca "La tormenta", que ha sido catalogada como una producción excéntrica, divertida y descabellada (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE STORM”?

La tormenta”, producida por WBITVP Sweden, tiene una duración de 101 minutos, es decir, 1 hora y 41 minutos.

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