Una reunión de amigos y antiguos compañeros de universidad en una lujosa finca del norte de Suecia da un giro dramático debido a una tormenta repentina y veroz, en “La tormenta” (“The Storm” en inglés y “Stormen” en su idioma original). A medida que pasan las horas, el pánico empieza a apoderarse de los asistentes a la celebración, lo que provoca que surjan secretos y afloren emociones inesperadas. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva película de Netflix?

Este largometraje sueco escrito y dirigido por la aclamada cineasta Josephine Bornebusch (“Baby Reindeer”, “Let Go”) promete ser una comedia dramática ácida e irreverente donde el verdadero peligro no es el clima exterior, sino las personas atrapadas en el interior de la propiedad y los secretos que ocultan.

“La tormenta” cuenta con un reparto conformado por Gustaf Skarsgård, Aliette Opheim, Filip Berg, Josephine Bornebusch, Jonas Karlsson, Johan Rheborg, Christopher Wagelin, Sara Shirpey, Gizem Erdogan, Henrik Dorsin, Nils Wetterholm y Nicole Levin.

Filip Berg como Ossi, Filip Berg como Ossi, Christopher Wagelin como Henrik, Sara Shirpey como Ninni, Johan Rheborg como Nicholas y Jonas Karlsson como Jakob en una escena de la película sueca "La tormenta" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA TORMENTA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “The Storm”, “Filip cumple 45 años y ha invitado a sus amigos más cercanos a cenar a la lujosa finca que él y su esposa acaban de comprar en el norte de Suecia. Lo que no saben es que se avecina una tormenta feroz y que quedarán atrapados juntos.

Sus impecables actuaciones se desmoronan y comienza un colapso emocional sin filtros. Cuando el pánico empieza a apoderarse de ellos y se dan cuenta de la gravedad de la situación, la finca comienza a encogerse, los secretos salen a la luz y surgen sentimientos inesperados.”

Por lo visto en el tráiler, lo que debía ser una celebración por el cumpleaños de Filip y la oportunidad perfecta para conseguir inversores en su nuevo proyecto, se convierte en un caos cuando los invitados quedan atrapados. El encierro y el alcohol provocan que las máscaras caigan y se muestren las verdaderas personalidades de los asistentes.

¿CÓMO VER “LA TORMENTA”?

“La tormenta” se estrenará el jueves 15 de octubre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE STORM”

REPARTO DE “LA TORMENTA”

Gustaf Skarsgård como Filip

Aliette Opheim como Caroline

Filip Berg como Ossi

Josephine Bornebusch como Kina

Jonas Karlsson como Jacob

Johan Rheborg como Nicholas

Christopher Wagelin como Henrik Müller

Sara Shirpey como Ninni

Gizem Erdogan como Nattis

Henrik Dorsin como Stefan

Nils Wetterholm como Petter

Nicole Levin como Siri

Editha Domingo como Carmen

Josephine Bornebusch asume el papel de Kina en la película sueca "La tormenta", que ha sido catalogada como una producción excéntrica, divertida y descabellada (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE STORM”?

“La tormenta”, producida por WBITVP Sweden, tiene una duración de 101 minutos, es decir, 1 hora y 41 minutos.