La temporada 3 de la saga de series antológicas de drama criminal se basó en la historia de Ed Gein, más conocido como el “Carnicero de Plainfield”, el cual tuvo un éxito rotundo en Netflix; por tal motivo, su creador Ryan Murphy confirmó que llevará a la pantalla una nueva entrega que se inspirará en Lizzie Borden, la “Asesina del hacha”. Si bien, el entusiasmo de los fanáticos que les gusta saber más sobre este tipo de producciones se hizo evidente, pronto comenzaron a especular que la temporada 5 se centrará en Ted Bundy. ¿Por qué aseguran eso? A continuación, la respuesta.

Vale precisar que “Monster: The Ed Gein Story” se encuentra disponible en la plataforma de streaming desde el pasado 3 de octubre de 2025; asimismo, si no viste “Dahmer” y “La historia de los hermanos Lyle y Erik Meléndez” puedes encontrarla también en Netflix.

Ed Gein (Charlie Hunnam) en la serie antológica "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

¿“MONSTER 5” ABARCARÁ SOBRE TED BUNDY?

El creador de la saga aún no ha confirmado sobre qué personaje se basará la quinta entrega de “Monster”, aunque los seguidores de estas producciones están convencidos que será sobre Ted Bundy, un asesino serial que acabó con la vida de decenas de mujeres en la década de 1970.

¿Qué ha llevado a pensar que será sobre ese criminal? Pese a que en la serie de Ed Gein se pudo ver a varios asesinos como Richard Speck, Ed Kemper, Jerry Brudos y Charles Manson, una escena llamó poderosamente la atención de los fanáticos.

Resulta que al final de la temporada 3 vemos al “Carnicero de Plainfield” en una institución tras ser declarado no apto para ser juzgado. Cuando recibía tratamiento, Gein comenzó a fantasear sobre cómo ayudó al FBI a dar con el paradero de Ted Bundy, interpretado por O’Brien.

Ese fue motivo suficiente para que varios seguidores se convenzan de que la entrega cinco abordará toda su vida y crímenes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las tomas de dicho personaje durante su paso por “Monster: The Ed Gein Story” está desenfocada o su rostro no se ve muy bien.

Ted Bundy fue un asesino en serie que aterrorizó a las mujeres de siete estados entre 1974 y 1978 (Foto: Dominio público / Proyecto Memoria de Florida, alojado en el Archivo Estatal de Florida)

LO QUE DEBES SABER SOBRE TED BUNDY

Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes durante la década de 1970 y posiblemente antes. Sus víctimas eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años y, en su mayoría, universitarias.

Aunque negó sus crímenes por más de una década, confesó los homicidios que cometió en siete estados entre 1974 y 1978. El FBI comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 a los 42 años.