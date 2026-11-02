El golf regresa a la televisión con humor, emoción y buen ritmo. Y es que la comedia deportiva de Apple TV+, “Stick” (conocida en español como “Stick: el swing perfecto” o “Sticks: cracks del golf”), protagonizada por Owen Wilson, inicia su segunda temporada y se consolida como una opción ideal para quienes buscan una historia cálida y entretenida. Así, si buscas la fecha y hora de estreno de cada capítulo, en esta nota de Gestión Mix encontrarás el calendario completo de lanzamiento de la serie.

Vale precisar que, en esta temporada de la ficción, Santi (Peter Dager), el joven golfista, da el siguiente paso hacia el deporte profesional.

Pryce (Owen Wilson), por su parte, se pregunta qué le queda por lograr. Entonces, animado por su antiguo rival Clark Ross (Timothy Olyphant), decide apostar por sí mismo e intenta un regreso que lo haría el golfista más veterano en ganar un ‘major’.

Y, en el camino, nuestro protagonista se topa con las razones por las que nunca cumplió la promesa que todos veían en él.

Además, para esta aventura, cuenta con una nueva entrenadora, interpretada por la ganadora del Emmy Rhea Seehorn (“Pluribus”).

Antes de continuar, mira el tráiler de “Stick” - Temporada 2:

CALENDARIO DE ESTRENO DE “STICK” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la serie de Apple TV+ se compone de diez capítulos en total, programados para lanzarse entre noviembre y diciembre del 2026.

Episodios 1 y 2 - “Sirens in Soft Spikes” y “Don’t Be Summer Mayonnaise”: miércoles 4 de noviembre del 2026

miércoles 4 de noviembre del 2026 Episodio 3 - “Chip Off the Old Butch”: miércoles 11 de noviembre del 2026

miércoles 11 de noviembre del 2026 Episodio 4 - “The Boog”: miércoles 18 de noviembre del 2026

miércoles 18 de noviembre del 2026 Episodio 5 - “Go Time!”: miércoles 25 de noviembre del 2026

miércoles 25 de noviembre del 2026 Episodio 6 - “Jung and the Restless”: miércoles 2 de diciembre del 2026

miércoles 2 de diciembre del 2026 Episodio 7 - “Bogey Nights”: miércoles 9 de diciembre del 2026

miércoles 9 de diciembre del 2026 Episodio 8 - “Fast Greens Do Not Hold”: miércoles 16 de diciembre del 2026

miércoles 16 de diciembre del 2026 Episodio 9 - “Let ‘er Rip”: miércoles 23 de diciembre del 2026

miércoles 23 de diciembre del 2026 Episodio 10 (Final de temporada): miércoles 30 de diciembre del 2026

Importante: aunque el lanzamiento oficial está fijado para los miércoles, Apple TV+ suele liberar los capítulos desde la noche anterior en varios países.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “STICK” - TEMPORADA 2?

Siguiendo el esquema habitual de la plataforma, estos son los horarios en los que cada episodio de la temporada 2 de “Stick” estará disponible según cada país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de los martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de los martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de los martes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de los martes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de los martes España 3:00 a.m. de los miércoles

Recuerda: estos horarios son referenciales y pueden variar de acuerdo con la configuración regional del servicio de streaming.

¿DÓNDE VER “STICK” - TEMPORADA 2?

Tal como te puedes imaginar, “Stick” es un título exclusivo del catálogo internacional de Apple TV+.

Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Rhea Seehorn como Amanda en una escena de la segunda temporada de la serie "Stick" (Foto: Apple Studios / Management 360 / Piece Of Work Entertainment)