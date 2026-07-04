Netflix suma nuevas series y películas cada semana, pero no todas las producciones llegan al Top 10 de popularidad. Em la primera semana de julio de 2026 aparecen títulos como “Voicemails for Isabelle”, “I Will Find You”, la segunda temporada de “Avatar the Last Airbender” y “Little Brother”. Si ya viste estas producciones y buscas una opción para este fin de semana, aún no te he mencionado la película que lidera la lista. Se trata de la tercera parte de una saga y combina acción, misterio y romance.

La trilogía protagonizada por Millie Bobby Brown, quien saltó a la fama por su rol principal en “Stranger Things” y que luego fue parte de “Godzilla: King of the Monsters”, “Damsel” y “The Electric State”, se basa en la serie de libros de Nancy Springer que se centra en la hermana menor de un famoso detective.

Se trata de “Enola Holmes 3”, que se desarrolla en Malta, donde la protagonista debe rescatar a su hermano Sherlock, mientras lidia con los misterios del amor y el matrimonio. Louis Partridge, Henry Cavill, Himesh Patel y Helena Bonham Carter también son parte del elenco principal.

Millie Bobby Brown como Enola Holmes y Louis Partridge como Tewkesbury en la tercera y última película de "Enola Holmes" (Foto: Netflix)

TRAMA DE “ENOLA HOLMES 3“

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Enola Holmes 3”, “la joven detective se enfrenta a un nuevo misterio, esta vez en la isla de Malta. Mientras Enola se dirige al altar para casarse con Lord Tewkesbury (Louis Partridge), recibe la inquietante noticia de que Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado. La detective se pone inmediatamente manos a la obra, al tiempo que lidia con sus complejos sentimientos respecto al matrimonio.”

Aunque le entusiama la idea de una vida con Tewkesbury, Enola le teme a lo que debe renunciar para convertirse en una dama. Se repite que no dejará de ser una detective y que no perderá su libertad, pero una discusión con su hermano reaviva sus dudas.

¿CÓMO VER “ENOLA HOLMES 3”?

“Enola Holmes 3” está disponible en Netflix desde el 1 de julio de 2026, por lo tanto, para ver la tercera y última entrega de esta saga de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE ENOLA HOLMES 3”

ACTORES Y PERSONAJES DE “ENOLA HOLMES 3”

Millie Bobby Brown como Enola Holmes

Louis Partridge como Tewkesbury

Henry Cavill como Sherlock Holmes

Himesh Patel como el Dr. Watson

Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes

Sharon Duncan-Brewster como Mira Troy/Moriarty

Jason Watkins como el brigadier Sampson

Joe Azzopardi como Mikiel Mizzi

Hattie Morahan como Lady Tewkesbury

Moriarty (Sharon Duncan-Brewster) también aparece en la tercera y última película de "Enola Holmes", que ha recibido críticas mixtas (Foto: Netflix)

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